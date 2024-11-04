РЕСПУБЛИКЕ ОТМЕТЯТ 100-ЛЕТИЕ АБХАЗСКОГО БАСКЕТБОЛА

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. 7 ноября спортивная общественность Абхазии будет отмечать 100-летие абхазского баскетбола. Планируется приезд руководителей баскетбольных Федераций России, Южной Осетии, Карачаево-Черкессии, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей., а также бывших членов сборных команд Абхазии, защищавших цвета нашей республики в советские годы.

В рамках праздничных мероприятий состоится подписание меморандумов о сотрудничестве между баскетбольными федерациями. Мероприятие состоится в конференц-зале Кабинета министров 7 ноября. Начало в 11:00.

Также будет проведен товарищеский матч между ветеранами России и Абхазии.

Организаторы – Госкомитет по делам молодежи и спорту и Федерация баскетбола Абхазии.