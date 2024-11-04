 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МАНЯЩАЯ АБХАЗИЯ: РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ОТДЫХЕ И СТОИМОСТИ ТУРОВ

Новости Понедельник, 04 ноября 2024 18:49
Оцените материал
(0 голосов)
МАНЯЩАЯ АБХАЗИЯ: РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ОТДЫХЕ И СТОИМОСТИ ТУРОВ

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. Многие отдыхающие, отправляющихся в Абхазию, воспринимают её как место для пляжного отдыха, но не все знают о её оздоровительных возможностях. В пресс-службе Ассоциации туроператоров 2 ноября подробно рассказали о том, какие заболевания можно вылечить в Абхазии, где остановиться и сколько стоят такие туры.

В туристических агентствах «Дельфин», «Мультитур», «Интурист», FUN&SUN и «Русский Экспресс» рассказали о лечебных факторах Абхазии. Среди них:

* мягкий субтропический климат;

* морской воздух, насыщенный фитонцидами хвойных растений и эвкалиптов;

* горячие сероводородные источники;

* лечебные грязи;

* минеральные воды.

«В основном в Абхазию приезжают для лечения сердечных заболеваний, нервных расстройств, ревматизма, проблем с опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой», – это подтверждают эксперты «Мультитур».

В Абхазии насчитывается около 170 источников минеральных вод. Наиболее изученными являются источники в Ауадхаре, Приморском, Мархяуле, Сухуме, Ацгаре и Сакяне.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 04 ноября 2024 18:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В КИТАЕ ПРОХОДЯТ КОНЦЕРТЫ ХИБЛЫ ГЕРЗМАВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.