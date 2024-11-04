МАНЯЩАЯ АБХАЗИЯ: РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ОТДЫХЕ И СТОИМОСТИ ТУРОВ
Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. Многие отдыхающие, отправляющихся в Абхазию, воспринимают её как место для пляжного отдыха, но не все знают о её оздоровительных возможностях. В пресс-службе Ассоциации туроператоров 2 ноября подробно рассказали о том, какие заболевания можно вылечить в Абхазии, где остановиться и сколько стоят такие туры.
В туристических агентствах «Дельфин», «Мультитур», «Интурист», FUN&SUN и «Русский Экспресс» рассказали о лечебных факторах Абхазии. Среди них:
* мягкий субтропический климат;
* морской воздух, насыщенный фитонцидами хвойных растений и эвкалиптов;
* горячие сероводородные источники;
* лечебные грязи;
* минеральные воды.
«В основном в Абхазию приезжают для лечения сердечных заболеваний, нервных расстройств, ревматизма, проблем с опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой», – это подтверждают эксперты «Мультитур».
В Абхазии насчитывается около 170 источников минеральных вод. Наиболее изученными являются источники в Ауадхаре, Приморском, Мархяуле, Сухуме, Ацгаре и Сакяне.