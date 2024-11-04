МАНЯЩАЯ АБХАЗИЯ: РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ОТДЫХЕ И СТОИМОСТИ ТУРОВ

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. Многие отдыхающие, отправляющихся в Абхазию, воспринимают её как место для пляжного отдыха, но не все знают о её оздоровительных возможностях. В пресс-службе Ассоциации туроператоров 2 ноября подробно рассказали о том, какие заболевания можно вылечить в Абхазии, где остановиться и сколько стоят такие туры.