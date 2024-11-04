ДИПЛОМАТЫ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В IV МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ «ПУТИ ТИШРИНА»

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. По приглашению Всеобщей спортивной федерации Сирийской Арабской Республики дипломаты посольства Республики Абхазия в Сирии приняли участие в IV международном турнире «Пути Тишрина».

Велопробег, прошедший в провинции Тартус, был приурочен к национальному празднику «Октябрьская освободительная война». В спортивном мероприятии участвовало более двухсот велосипедистов.

Колонну велосипедистов возглавляли чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и советник посольства Гайс Аль Харке, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в Сирии Уаджид Фаузи, временный поверенный в делах посольства Королевства Бахрейн в Сирии Камиль Рамадхани и временный поверенный в делах посольства Тунисской Республики в Сирии Мажди Аль Дахери.

Участники велопробега были награждены памятными наградами.