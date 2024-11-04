ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ СИРИИ

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Али и председателя Совета министров Сирии д-ра Мухаммада Гази Аль-Джалали. На встрече присутствовал генеральный секретарь Совета министров д-р Кейс Мухаммад Ходр.

Мухаммад Али подтвердил приверженность Республики Абхазия безопасности и стабильности Сирии, поддержку ее территориальной целостности, а также осуждение вмешательства во внутренние дела страны.

В ходе встречи были отмечены важность развития и укрепления абхазо-сирийских отношений, а также усилия, предпринимаемые правительствами двух стран для развития межгосударственного сотрудничества в различных областях.

Мухаммад Гази Аль-Джалали подтвердил стремление правительства укреплять и развивать двусторонние отношения в экономической, торговой, научной, культурной и туристической сферах, а также активизировать подписанные соглашения и работу абхазо-сирийской межправительственной комиссии по экономическому, культурному и научному сотрудничеству.