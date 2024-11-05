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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 117%

Новости Вторник, 05 ноября 2024 13:02
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ПЛАН ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 117%

Сухум. 5 ноября 2024. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за октябрь текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 1 076 877,3 тыс. руб. (один миллиард семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят семь рублей) при плане – 828 989,3 тыс. руб. (восемьсот двадцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч рублей) выполнение 130%.

За 10 месяцев 2024 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 5 276 965,6 тыс. руб. (пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч рублей) при плане 4 528 619,1 тыс. руб. (четыре миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов шестьсот девятнадцать тысяч рублей). Выполнение составило 117%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 748 347,0 тыс. руб. (семьсот сорок восемь миллионов триста сорок семь тысяч рублей). Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составила 121%, что в суммарном выражении равно 927 567,9 тыс. руб. (девятьсот двадцать семь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч рублей).

Поступления налоговых платежей по районам за 10 месяцев 2024 года составили:

По г.Сухум – при плане 2 110 004,0 тыс. руб. (два миллиарда сто десять миллионов четыре тысячи рублей) поступило 2 426 907,5 тыс. руб. (два миллиарда четыреста двадцать шесть миллионов девятьсот семь тысяч рублей) выполнение – 115%.

По Гагрскому району – при плане 1 471 750,5 тыс. руб. (один миллиард четыреста семьдесят один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей) поступило 1 632 201,8 тыс. руб. (один миллиард шестьсот тридцать два миллиона двести одна тысяча рублей) выполнение – 111%.

По Гудаутскому району – при плане 476 765,1 тыс. руб. (четыреста семьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч рублей) поступило – 543 410,6 тыс. руб. (пятьсот сорок три миллиона четыреста десять тысяч рублей) выполнение – 114%.

По Сухумскому району – при плане 92 519,6 тыс. руб. (девяноста два миллиона пятьсот девятнадцать тысяч рублей) поступило – 166 127,5 тыс. руб. (сто шестьдесят шесть миллионов сто двадцать семь тысяч рублей) выполнение – 180%.

По Гулрыпшскому району – при плане 122 194,5 тыс. руб. (сто двадцать два миллиона сто девяносто четыре тысячи рублей) поступило – 188 737,7 тыс. руб. (сто восемьдесят восемь миллионов семьсот тридцать семь тысяч рублей) выполнение – 154%.

По Очамчырскому району – при плане 172 647,0 тыс. руб. (сто семьдесят два миллиона шестьсот сорок семь тысяч рублей) поступило – 209 099,2 тыс. руб. (двести девять миллионов девяноста девять тысяч рублей) выполнение – 121%.

По Ткуарчалскому району – при плане 30 819,2 тыс. руб. (тридцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч рублей) поступило – 46 794,9 тыс. руб. (сорок шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи рублей) выполнение – 152%.

По Галскому району – при плане 51 919,2 тыс. руб. (пятьдесят один миллион девятьсот девятнадцать тысяч рублей) поступило – 63 686,4 тыс. руб. (шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч рублей) выполнение 123%.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 05 ноября 2024 13:06

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