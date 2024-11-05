ХАРИТОН АГРБА ЗАВОЕВАЛ ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ БОКСА — 04.11.2024

Сухум. 5 ноября 2024. Абхазия-Информ. Наш соотечественник Харитон Агрба завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной федерации бокса IBA в весовой категории до 67 кг. Соперником Харитона был аргентинец Гарбиэль Роса, за спиной которого 27 поединков.

Поединок продлился все отведённые десять раундов, и по их итогам победу единогласным решением судей одержал Агрба.

Таким образом, Харитон стал чемпионом IBA и обязательным претендентом на титул WBA в первом полусреднем весе, которым владеет американец Хосе Валенсуэла.

Бой состоялся 4 ноября в Самаре и стал главным событием турнира «Ночь чемпионов IBA».

29-летний Агрба продлил серию побед на профессиональном ринге до 15 (9 нокаутом) при отсутствии поражений. На его счету титулы чемпиона Карибского региона по версии WBA, континентального чемпиона WBA и чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации. Агрба является двукратным серебряным призером чемпионатов России (2017, 2019), а также серебряным призером Европейских игр (2019) в любительском боксе.

24-летний Роса потерпел 1-е поражение при 27 победах (20 нокаутом). Он впервые боксировал за пределами Аргентины. Ранее Роса владел титулом чемпиона Латинского региона по версии Всемирного боксерского совета.