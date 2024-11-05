У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ 13 МЕДАЛЕЙ В ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО КАРАТЭ

Сухум. 5 ноября 2024. Абхазия-Информ. 14 спортсменов сухумского отделения Федерации каратэ кекусинкай Республики Абхазия приняли участие в первенстве Республики Крым по каратэ кекусинкай IFK (кумитэ). Турнир прошел 3 ноября в Симферополе. В нем приняли участие 210 спортсменов в составе 15 команд из четырех регионов России: Крыма, Ростовской области, Краснодарского края, Адыгеи, а также Абхазии.