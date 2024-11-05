У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ 13 МЕДАЛЕЙ В ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО КАРАТЭ
Сухум. 5 ноября 2024. Абхазия-Информ. 14 спортсменов сухумского отделения Федерации каратэ кекусинкай Республики Абхазия приняли участие в первенстве Республики Крым по каратэ кекусинкай IFK (кумитэ). Турнир прошел 3 ноября в Симферополе. В нем приняли участие 210 спортсменов в составе 15 команд из четырех регионов России: Крыма, Ростовской области, Краснодарского края, Адыгеи, а также Абхазии.
По итогам турнира сухумские каратисты завоевали 13 медалей различного достоинства.
Победителями стали: Мирон Блабба, Самед Бабаев, Баграт Кутарба, Сандро Гагуа и Анастасия Романова.
Вторые места заняли: Даниил Цулукия, Нарт Багателия, Ервант Нубарян, Арина Роор, Анас Квициния, Эльдар Маслов, Роман Роор и Алмас Гогохия.
Спортсменов тренирует президент Федерации каратэ кекусинкай, заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава.
Финансовую помощь в поездке оказали – генеральный директор РУП «РЦТРМ» Адамур Лагвилава и родительский комитет.
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