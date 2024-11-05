ВЫПУСК В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ «ДМИТРИЙ ГУЛИА», «САРИЯ ЛАКОБА»

Диаметр: 60 мм

Материал: Серебро 925 с золочением

Масса изделия: 168,15±0,85 г.

Номинал: 50 апсар

Качество: Пруф-лайк

Художник: Джапуа Б.Р.

Дата выпуска: 08.11.2024 г.

Каталожный номер: 0127

Аверс. В правом сегменте поля монеты расположено изображение античной дорической колонны. На колонне размещены государственный герб Республики Абхазия и надпись «Апсны Абанк». По диагонали в нижней части колонна пересекается декоративным элементом, символизирующим творческий путь просветителя Абхазии Дмитрия Гулиа. В правом сегменте поля монеты трехстрочная надпись 50 псар 2024.

Реверс. Центральную часть поля монеты занимает рельефный профильный портрет Д. И. Гулиа на фоне геометрического орнамента. В правом сегменте отчеканены стихотворение Д. И. Гулиа, его автограф и юбилейная цифра «150 ш». В нижней части монеты отчеканены в две строки даты 1874:2024. Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Вес металла в чистоте составляет 5 oz (155,5 +/-). Правый сегмент реверса монеты и кант реверса позолочены.

Монета отчеканена на Московском монетном дворе Гознака России.

Монета 10 апсаров «Сария Лакоба».

Тираж: 200 шт.

Диаметр: 39 мм

Материал: Серебро 925

Масса изделия: 33,94±0,31 г.

Номинал: 10 апсаров

Качество: Пруф-лайк

Художник: Джапуа Б.Р.

Дата выпуска: 08.11.2024 г.

Каталожный номер: 0128

Аверс. В верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия, под ним надпись на абхазском языке «Аҧсны Абанк», над гербом полукругом надписи, обозначающие номинал монеты – 10 апсаров. В нижней части монеты обозначен год чеканки – 2024.

Реверс. Поле монеты по диагонали разделено на две части прямой полосой, проходящей от 1 часа до 7 часа. В правом сегменте монеты на матовом фоне изображен рельефный профильный портрет Сарии Лакоба. В левом сегменте монеты на полированном поле методом лазерной гравировки выполнено изображение реверса монеты «Нестор Лакоба» 2018 г. выпуска, а также надпись в четыре строки 1904:1939 Сариа Лакоба. Дата 1939 выполнена красной тампопечатью. Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Вес металла в чистоте 1 oz (31.1 г. +/-).

Монета отчеканена на Московском монетном дворе Гознака России.