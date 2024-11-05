ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С УЧИТЕЛЯМИ СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №2

Сухум. 5 ноября 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял группу учителей Сухумской средней школы №2, им. А. С. Пушкина. Педагоги обратились к нему с просьбой помочь в решении проблем, возникших с получением заработной платы. Глава государства мгновенно отреагировал на обращение. Во встрече приняли участие министр просвещения Инал Габлия и глава Администрации Сухума Беслан Эшба.

Учителя сообщили президенту, что испытывают трудности с получением заработной платы в полном объеме.

Президент поручил разобраться министру просвещения и главе столицы, и в кратчайшие сроки доложить о решении проблемы.

Беслан Эшба сообщил, что власти столицы своевременно и в полном объеме начисляют заработную плату работникам сферы образования. При этом он заверил, что детально разберется с возникшей проблемой.

Аслан Бжания отметил, что он сам из преподавательской семьи и всегда с особым вниманием относится к проблемам учителей. Глава государства обратил внимание, что с 1 сентября российская сторона приостановила социальные выплаты работникам бюджетной сферы, в том числе и учителям. Это вызвано тем, что Абхазской стороной не выполнены все обязательства, предусмотренные Соглашением «О дружбе и стратегическом партнерстве», подписанного в ноябре 2014 года.

Аслан Бжания отметил, что в настоящее время государство дотирует доплату, однако в будущем могут возникнуть трудности.

«Россия защищает нас, оказывает всяческую помощь и поддержку, строит нам школы, детские сады и учреждения культуры, здравоохранения. И мы должны всегда это помнить и ценить», – подчеркнул глава государства.

Аслан Бжания и учителя обсудили и другие вопросы, связанные с развитием образования в стране.

Об этом сообщает сайт президента.