АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ФЕСТИВАЛЬ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА «АМШЕН»

Сухум. 5 ноября 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял участие в ежегодном фестивале армянской культуры и быта «Амшен». В этом году праздник проходит в селе Пшап Гулрыпшского района.

Аслан Бжания пожелал мира и благополучия всем жителям и народам, проживающим в Абхазии.

Далее состоялось торжественное мероприятие, в котором глава государства выступил с поздравительной речью.

«Уважаемые гости, дорогие друзья!

С радостью и искренним уважением приветствуем всех на традиционном празднике урожая «Амшен» – событии, которое стало неотъемлемой частью культурной жизни не только армянской общины, но и всего многонационального народа Абхазии. Этот фестиваль – не просто праздник, это символ единства и сплоченности, дань уважения традициям и истории армян, живущих на нашей земле.

Армянская община Абхазии имеет долгую и славную историю. В тяжелые времена, спасаясь от погромов, армяне нашли в Абхазии свой новый дом. Здесь они обрели не только убежище, но и братскую поддержку, чтобы вместе строить будущее, жить и развиваться. С тех пор армяне внесли неоценимый вклад в экономическое, культурное и социальное развитие нашей страны. В советские годы в Абхазии были открыты десятки армянских школ, которые стали символом роста населения и просвещения армянской общины. Это позволило армянской молодежи сохранять связь с родными корнями, не утрачивать культурное наследие.

В период Отечественной войны народа Абхазии немало армян сражалолсь за свободу Абхазии, ставшую для них родным домом. Мужество и героизм бойцов батальона имени маршала Баграмяна служат примером преданности Родине. К сожалению, в этом году мы отмечаем праздник «Амшен» без основателя батальона, большого патриота Абхазии, соратника национального лидера Владислава Ардзинба, Героя Абхазии Альберта Топаляна.

Фестиваль «Амшен» напоминает нам о том, что культура – это мощный объединяющий фактор.

Сегодня мы видим не только песни и танцы, культурные артефакты, и традиционные блюда, но прежде всего людей – тружеников села, бизнесменов, педагогов, общественных и культурных деятелей, которые ежедневно работают над сохранением этого наследия.

Каждая национальность, каждый народ имеет свои традиции, свои особенности, которые делают его уникальным. Но именно это многообразие, собранное на одной земле, делает нашу страну сильнее и богаче.

Руководство Абхазии делает все возможное, чтобы обеспечить мирную, безопасную, свободную от криминала и несправедливости жизнь гражданам, и наш курс остается прежним – мы будем включать все усилия для развития Абхазии.

Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с праздником урожая «Амшен». Пусть этот день будет наполнен радостью, теплотой, взаимным уважением.

С праздником!»

Об этом сообщает сайт главы государства.