 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ФЕСТИВАЛЬ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА «АМШЕН»

Новости Вторник, 05 ноября 2024 17:36
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ФЕСТИВАЛЬ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА «АМШЕН»

Сухум. 5 ноября 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял участие в ежегодном фестивале армянской культуры и быта «Амшен». В этом году праздник проходит в селе Пшап Гулрыпшского района.

Глава государства посетил павильоны районов республики, где были представлены блюда армянской кухни.

Аслан Бжания пожелал мира и благополучия всем жителям и народам, проживающим в Абхазии.

Далее состоялось торжественное мероприятие, в котором глава государства выступил с поздравительной речью.

«Уважаемые гости, дорогие друзья!

С радостью и искренним уважением приветствуем всех на традиционном празднике урожая «Амшен» – событии, которое стало неотъемлемой частью культурной жизни не только армянской общины, но и всего многонационального народа Абхазии. Этот фестиваль – не просто праздник, это символ единства и сплоченности, дань уважения традициям и истории армян, живущих на нашей земле.

Армянская община Абхазии имеет долгую и славную историю. В тяжелые времена, спасаясь от погромов, армяне нашли в Абхазии свой новый дом. Здесь они обрели не только убежище, но и братскую поддержку, чтобы вместе строить будущее, жить и развиваться. С тех пор армяне внесли неоценимый вклад в экономическое, культурное и социальное развитие нашей страны. В советские годы в Абхазии были открыты десятки армянских школ, которые стали символом роста населения и просвещения армянской общины. Это позволило армянской молодежи сохранять связь с родными корнями, не утрачивать культурное наследие.

В период Отечественной войны народа Абхазии немало армян сражалолсь за свободу Абхазии, ставшую для них родным домом. Мужество и героизм бойцов батальона имени маршала Баграмяна служат примером преданности Родине. К сожалению, в этом году мы отмечаем праздник «Амшен» без основателя батальона, большого патриота Абхазии, соратника национального лидера Владислава Ардзинба, Героя Абхазии Альберта Топаляна.

Фестиваль «Амшен» напоминает нам о том, что культура – это мощный объединяющий фактор.

Сегодня мы видим не только песни и танцы, культурные артефакты, и традиционные блюда, но прежде всего людей – тружеников села, бизнесменов, педагогов, общественных и культурных деятелей, которые ежедневно работают над сохранением этого наследия.

Каждая национальность, каждый народ имеет свои традиции, свои особенности, которые делают его уникальным. Но именно это многообразие, собранное на одной земле, делает нашу страну сильнее и богаче.

Руководство Абхазии делает все возможное, чтобы обеспечить мирную, безопасную, свободную от криминала и несправедливости жизнь гражданам, и наш курс остается прежним – мы будем включать все усилия для развития Абхазии.

Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с праздником урожая «Амшен». Пусть этот день будет наполнен радостью, теплотой, взаимным уважением.

С праздником!»

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 05 ноября 2024 17:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОЖАР В СУХУМСКОМ РЕСТОРАНЕ В СУХУМЕ УСТАНОВЛЕНЫ ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ НА ДОМАХ, В КОТОРЫХ ЖИЛИ ВЛАДИМИР ХАШБА И АЛЕКСАНДР СЕДОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.