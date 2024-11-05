В СУХУМЕ УСТАНОВЛЕНЫ ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ НА ДОМАХ, В КОТОРЫХ ЖИЛИ ВЛАДИМИР ХАШБА И АЛЕКСАНДР СЕДОВ

Сухум. 5 ноября 2024. Абхазия-Информ. В рамках празднования 100-летия абхазского баскетбола, состоялось открытие памятных досок на домах по улице Акиртава города Сухум, где жили легендарные баскетболисты – заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер Республики Абхазия по баскетболу, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Владимир Александрович Хашба и заслуженный тренер Абхазской АССР и Грузинской ССР, заслуженный работник физической культуры и спорта, почетный мастер спорта, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Александр Михайлович Седов.

В церемонии открытия приняли участие представители Администрации города Сухум, Сухумского городского собрания, руководство Госкомитета по делам молодежи и спорта и Федерации баскетбола Абхазии, воспитанники и родственники легендарных тренеров.

Друзья и воспитанники тренеров поделились своими воспоминаниями и выразили благодарность за увековечивание памяти легендарных спортсменов.

Далее руководство Госкомитета и Федерации, а также воспитанницы тренера посетили могилу Владимира Александровича.

Многие нынешние и бывшие спортсмены, те, кто прошел школу «ВлаСаныча», как любовно называли этого человека, до сих пор с нескрываемой благодарностью и уважением вспоминают годы, проведенные под его наставничеством.