АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АГТРК С ДНЕМ СОЗДАНИЯ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«Организация национального телевещания – это один из главных результатов национально-освободительного движения абхазского народа в советский период. Несколько поколений профессиональных журналистов с тех пор и по сегодняшний день обеспечивают преемственность в стремлении к достижению главной цели – построению независимого демократического Абхазского государства», – говорится в поздравительном адресе.

Александр Анкваб выразил благодарность творческому и инженерно-техническому персоналу АГТРК и пожелал успехов в работе.