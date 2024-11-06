АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АГТРК С ДНЕМ СОЗДАНИЯ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил коллектив и руководство Абхазской гостелерадиокомпании с днем создания Абхазского телевидения.
«Организация национального телевещания – это один из главных результатов национально-освободительного движения абхазского народа в советский период. Несколько поколений профессиональных журналистов с тех пор и по сегодняшний день обеспечивают преемственность в стремлении к достижению главной цели – построению независимого демократического Абхазского государства», – говорится в поздравительном адресе.
Александр Анкваб выразил благодарность творческому и инженерно-техническому персоналу АГТРК и пожелал успехов в работе.