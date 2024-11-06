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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АГТРК С ДНЕМ СОЗДАНИЯ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Новости Среда, 06 ноября 2024 19:02
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АГТРК С ДНЕМ СОЗДАНИЯ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил коллектив и руководство Абхазской гостелерадиокомпании с днем создания Абхазского телевидения.

«Организация национального телевещания – это один из главных результатов национально-освободительного движения абхазского народа в советский период. Несколько поколений профессиональных журналистов с тех пор и по сегодняшний день обеспечивают преемственность в стремлении к достижению главной цели – построению независимого демократического Абхазского государства», – говорится в поздравительном адресе.

Александр Анкваб выразил благодарность творческому и инженерно-техническому персоналу АГТРК и пожелал успехов в работе.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 06 ноября 2024 19:10

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