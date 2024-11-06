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Абхазия Информ

АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НАХОДИТСЯ В ЕГИПТЕ

Новости Среда, 06 ноября 2024 19:20
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АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НАХОДИТСЯ В ЕГИПТЕ

Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. Абхазская делегация, возглавляемая председателем Госкомитета по репатриации Вадимом Харазия, встретилась в Каире с послом Российской Федерации в Египте Георгием Борисенко. В составе делегации депутаты Парламента Рашида Айба, Дмитрий Маршан, Венори Бебия, Нарсоу Салакая и Инар Гицба, полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба, начальник организационно-правового отдела ГК по репатриации Аслан Сангулия и замдиректора Фонда репатриации Астамур Джинджолия.

Харазия рассказал Борисенко о главной цели визита делегации в Египет – решении вопросов, связанных с созданием Абхазского культурного центра в Каире.

На встрече речь шла о содействии Посольства России в оформлении транзитных виз, без которых невозможно будет создать условия для посещения абхазскими соотечественниками, (гражданами Египта – абхазами по национальности) исторической Родины. Российский дипломат пообещал всячески содействовать в этом благом деле.

Руководитель абхазской делегации рассказал о работе Абхазских культурных центров за рубежом.

В завершение встречи Вадим Харазия вручил памятный подарок Георгию Борисенко.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по репатриации.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 06 ноября 2024 19:22

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