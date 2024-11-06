В МВД ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ

Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел отчетно-плановое совещание с руководителями подразделений центрального аппарата и начальниками городских и районных органов МВД. В совещании участвовали заместители министра: Руслан Ажиба, Беслан Чкадуа, Элеонора Карагозян, Тенгиз Нармания и Ращ Цвижба.

По словам министра, цель встречи – подведение итогов работы МВД за летний курортный сезону, а также обсуждение промежуточных отчетов об оперативной деятельности за 10 месяцев.

Начальник штаба МВД Денис Тания представил информацию о криминогенной ситуации в республике.

«В общей сложности зарегистрировано 509 преступлений, из которых раскрыты 473. Из 181 тяжкого преступления удалось раскрыть 149, что на 12 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, за 10 месяцев текущего года зафиксировано 11 фактов убийств и покушений на убийство, по сравнению с 16 случаями за предыдущий период», – доложил Тания.

Отмечено снижение числа случаев нанесения тяжких телесных повреждений с 6 до 4, а также уменьшение похищений граждан – 1 случай в отличие от 3 в прошлом году. Однако количество фактов хищения чужого имущества выросло с 85 до 97. Значительно сократилось число грабежей – с 14 до 5. В то же время увеличилось количество разбойных нападений – с 1 до 4. Количество случаев незаконного ношения и хранения оружия снизилось с 59 до 55, а случаев незаконного оборота наркотиков уменьшилось с 171 до 166.

Тания сообщил, что раскрываемость преступлений общей уголовной направленности достигла 92,9%.

Министр отметил положительную динамику в снижении количества тяжких преступлений. Он поручил усилить профилактическую работу для предотвращения преступлений и уделить особое внимание борьбе с незаконным хранением и ношением огнестрельного оружия.

Роберт Киут подчеркнул важность борьбы с публичными случаями применения огнестрельного оружия во время праздников, указав на необходимость повышения контроля и улучшения работы личного состава в этом направлении.

Руководители территориальных подразделений МВД также представили отчеты о результатах работы за истекший период 2024 года.

Начальник ОВД по Гагрскому району Денис Айба отметил, что за 10 месяцев текущего года в Гагрском районе зафиксирован рост числа преступлений – с 104 в прошлом году до 139 в текущем. В этом году процент раскрываемости составил 87,8%. Из 139 совершенных преступлений тяжких 63 (раскрыто 46). В летний курортный сезон на территории района зарегистрировано 36 преступлений с участием отдыхающих, из которых раскрыто 25.

В сфере общественной безопасности в Гагрском районе к административной ответственности привлечены 1047 человек, включая 19 иностранных граждан, депортированных из республики.

Как доложил начальник ОВД по Гудаутскому району Зосма Гицба, в летний сезон в Гудаутском районе зарегистрировано 7 преступлений против туристов, что меньше в сравнении с прошлым летом (в 2023 г. – 12). В целом, в районе совершено 77 преступлений, из которых раскрыто 73.

За 10 месяцев текущего года в Гудаутском районе совершено по одному факту покушения на убийство и похищения (оба преступления раскрыты), 11 краж (раскрыто 7), 7 фактов незаконного оборота оружия (раскрыты все), 32 факта незаконного оборота наркотических средств.

Начальник ОВД по Сухумскому району Рустам Бжания также отчитался о проделанной работе, отметив, что несмотря на небольшое снижение числа преступлений общеуголовной направленности на обслуживаемой территории, уровень раскрываемости повысился на 7%.

За отчетный период в районе не было зарегистрировано случаев таких тяжких преступлений, как убийства, похищения граждан, нанесение тяжких телесных повреждений и разбойные нападения.

В Сухумском районе зарегистрировано 4 преступления, связанных с незаконным хранением оружия, и 8 – с незаконным оборотом наркотиков.

В отчете о деятельности столичной милиции, представленном начальником УВД Астамуром Хагушем, отмечено следующее: в Сухуме было зарегистрировано 137 преступлений общеуголовной направленности в сравнении с 160 за аналогичный период прошлого года, из которых раскрыто 129.

После проведения предварительного расследования в суд направлено 72 уголовных дела. В текущем летнем сезоне отмечается сокращение преступлений против туристов на 7 случаев: зарегистрировано 10 происшествий в сравнении с 17 в прошлом году. Службой милиции общественной безопасности выявлено 2 171 административное правонарушение.

«Для поддержания правопорядка и предупреждения преступлений ежедневно 4 экипажа ГАИ и 4 автопатруля отдела уголовного розыска УВД города Сухум готовы выполнять поставленные задачи по борьбе с преступностью, защите граждан и обеспечению стабильности и правопорядка», – доложил Хагуш.

Начальник ОВД по Гулрыпшскому району Резо Гулария в своем отчете отметил улучшение раскрываемости преступлений на фоне снижения общего числа общеуголовных правонарушений.

За последний период в Гулрыпшском районе произошло значительное снижение преступлений общей уголовной направленности: зарегистрировано 30 преступлений по сравнению с 41 в прошлом году. Уровень раскрываемости повысился с 95% до 96,8%. В районе не зафиксировано случаев разбоев и грабежей; удалось полностью исключить похищения граждан и убийства, которых было 1 и 3 соответственно в прошлом году. Однако выявлено 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 3 случая больше, чем в 2023 году. За административные правонарушения составлено 86 протоколов, 85 граждан привлечены к ответственности за незаконное потребление наркотических веществ или отказ от медицинского освидетельствования. В курортный сезон зафиксировано одно происшествие с участием автотуриста, других преступлений в отношении отдыхающих не зарегистрировано.

На территории Очамчырского района за отчетный период совершено 31 преступление, все раскрыты. При этом преобладают преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств - 14 фактов, незаконное приобретение и хранение оружия – 8 фактов, 1 кража и 7 прочих преступлений.

Начальник Очамчырского РОВД Айнар Когония сообщил, что в этом году было зафиксировано одно преступление против отдыхающих, которое удалось раскрыть. В прошлом году было зарегистрировано два подобных случая.

Согласно отчету начальника Ткуарчалского РОВД Арсена Биджева, в текущем году зарегистрировано 8 преступлений общей уголовной направленности, из которых 6 раскрыты. В прошлом году было 5 преступлений, и все они были раскрыты. Среди преступлений в этом году зафиксированы 3 случая незаконного хранения огнестрельного оружия, 2 случая незаконного оборота наркотических веществ, одно разбойное нападение и 2 других преступления.

На территории района было проведено 135 рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий, 133 человека привлечены к административной ответственности. Как и в прошлом году, в курортный сезон преступлений против отдыхающих не зарегистрировано.

Начальник подразделения милиции по Галскому району Бадри Джикирба доложил, что на территории района было зарегистрировано 44 преступления, все раскрыты. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 38 преступлений, из которых раскрыто 32. Рост числа зарегистрированных преступлений частично объясняется усилением работы по выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств и посевов наркосодержащих растений – 11 случаев по сравнению с 2 в прошлом году. Также были зафиксированы 3 случая незаконного хранения огнестрельного оружия.

Начальник ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба доложил о работе подразделений ГАИ: «В 2024 году было зарегистрировано 139 ДТП, при которых погибло 40 человек и получили ранение 153 человека. Количество ДТП по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 16, число погибших на 7 и раненых – на 59.

За 10 месяцев текущего года сотрудники ГАИ выявили 79 559 нарушений ПДД, из которых особо аварийно-опасным остается превышение скорости – таких нарушений 31 345, что на 20 269 фактов больше, чем в прошлый отчетный период.

Зарегистрировано 2 123 случая управления транспортом в нетрезвом состоянии, при этом 631 человек находился под воздействием наркотических веществ. Из 2 123 таких случаев 1 760 человек лишены права управления транспортными средствами на 6 месяцев, а по 363 случаям материалы были отправлены в суд. Это касается лиц, которые ранее были лишены водительских прав или их не имели.

Министр отметил, что ужесточение административных мер за опасные нарушения ПДД оказывает положительное влияние. Подготовлены предложения, которые Генеральная прокуратура передала на рассмотрение профильного комитета Парламента.

Подводя итоги совещания, Роберт Киут поручил усилить работу по всем направлениям правоохранительной деятельности, уделив особое внимание периферийным районам.

Начальнику штаба МВД поручено подготовиться к проведению расширенной коллегии по итогам деятельности министерства.

Об этом сообщает Апсныпресс.