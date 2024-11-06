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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОДЕЛИЮ

Новости Среда, 06 ноября 2024 19:30
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В СУХУМЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОДЕЛИЮ

Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошли тренинги по виноделию, организованные при поддержке проектного офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) и Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии. Спикером мероприятия выступил международный эксперт, кандидат наук и специалист в области микробиологии и биотехнологии виноделия Гильерме Мартинс.

В первый день тренингов участники изучили вопросы, касающиеся винодельческого оборудования. Гильерме Мартинс подробно объяснил, как можно интегрировать современные технологии с традиционными подходами к виноделию. Центральным событием дня стала экспертная дегустация вин, в ходе которой местные виноделы представили свои образцы для профессиональной оценки. Участники получили подробные рекомендации по улучшению качества своей продукции, основанные на многолетнем опыте эксперта.

Во второй день тренингов особое внимание было уделено технологиям производства сладких и креплёных вин. Этот аспект вызвал особый интерес среди участников, многие из которых выразили стремление развивать данные направления в своем производстве.

«Лекции, которые мы проводим, предоставляют уникальные возможности для виноградарей Абхазии. Участники получают информацию от ведущих международных экспертов, что оказывает положительное влияние на данную отрасль. Мы намерены и дальше привлекать специалистов, чтобы поддерживать и развивать местное виноградарство с фокусом на особенности местного климата и сохранение эндемичных сортов винограда», – сказал глава проектного офиса ФАО Гагик Исаджанян.

Среди участников тренингов присутствовали как опытные виноделы, так и начинающие специалисты. Это способствовало активному обмену опытом и обсуждению возможностей применения инноваций.

В завершение своего визита Гильерме Мартинс провел лекцию для студентов агроинженерного факультета, в ходе которой он подробно рассказал им об основах виноделия. В конце лекции у студентов была возможность задать вопросы одному из ведущих специалистов в этой области.

Проведенные тренинги представляют собой значимый шаг в развитии винодельческой отрасли Абхазии и направлены на развитие современных практик в данном секторе.

Они проводятся в рамках проекта «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО ООН совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 06 ноября 2024 19:34

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