ДИАНА МЕЛКОНЯН – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БОКСУ «КУБОК ДРУЖБЫ-2024»

Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Ростове-на-Дону завершился традиционный Международный турнир по боксу «Кубок Дружбы-2024». В нём приняли участие около 200 спортсменов из Армении, Абхазии, Адыгеи, Белоруссии, Сейшельских островов, Ростовской и Московской областей, ЛНР, ДНР, Краснодарского края и других регионов России.

Абхазию представляла сборная команда г. Сухум, принявшая участие по приглашению администрации г. Ростов-на-Дону, и завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Воспитанница секции бокса управления по делам молодежи и спорта Мелконян Диана, стала победительницей турнира, а также признана лучшим боксером среди юниоров.

Геннадий Мешвилиани – серебряный призер.

Агрба Даниил, Адлейба Алма и Цколия Давид – бронзовые призеры.

Тренируют команду г. Сухум – Авидзба Давид, Крия Эдгар, Карди-Оглы Альберт.