ТПП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «АМШЕН»

Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Абхазии приняла участие в ежегодном, VI по счету фестивале армянской культуры и быта «Амшен», который на этот раз проходил в селе Пшап, Гулрыпшского района. Мероприятие было организовано советом «Армянской общины Абхазии» при поддержке фонда «Амшен» и благотворительного фонда Madonna Lily Эмилии Казанджян.

ТПП организовала красочный павильон, с местным колоритом и национальной атрибутикой абхазских застолий. Здесь были представлены традиционные абхазские блюда приготовленные из свежих продуктов – гостей угощали отварным мясом животных и птицы, приготовленном по особым рецептам, хачапурами, аджанджухом и многим другим. Кроме того, желающие имели возможность попробовать продукцию местных производителей – вино, лимонады и пиво.

Павильон ТПП посетил президент Абхазии Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты Парламента, члены правительства и руководители районных и городских администраций.

Все, как всегда, проходило в атмосфере радушия и гостеприимства.

«Амшен – это праздник дружбы и единения народа Абхазии. Для палаты стало традицией ежегодно принимать участие в нем, и радует то, что он проводится в разных районах Абхазии, тем самым сближая людей, позволяя глубже понять историю переселения амшенцев на территорию нашей республики. Вместе мы строим наше будущее. Фестиваль – это не только возможность познакомиться с армянской культурой и традициями, но и насладиться гостеприимством и радушием местных жителей. Для нас важно, чтобы эти традиции приумножались и наша задача — передать самое лучшее подрастающему поколению», – считает президент ТПП Тамила Мерцхулава.