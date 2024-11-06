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Абхазия Информ

ИЗЪЯТИЕ ТОВАРОВ, ВВЕЗЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Новости Среда, 06 ноября 2024 19:42
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ИЗЪЯТИЕ ТОВАРОВ, ВВЕЗЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий 31 октября должностные лица оперативного подразделения ГТК досмотрели торговый объект г. Сухум, ул. Аидгыдара 13 реализующий табачную продукцию. В результате досмотра была обнаружена табачная продукция – сигариллы   различных наименований без марок акцизного сбора РА, в количестве 94 шт., общей стоимостью 26 730 руб.  таможенных расследований.

Табачные изделия изъяли.

Также, в ходе реализации оперативной информации 03 ноября должностные лица оперативного подразделения таможенного поста «Псоу» в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта должностными лицами ГТК РА были выявлены и изъяты 2 аппарата для майнинга.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для добычи криптовалюты было обнаружено в ходе досмотра автомобиля марки «TOYOTA ALPHARD» за рулем которого находился гражданин Республики Абхазия Воуба Р.Д.

Оборудование для добычи криптовалюты было изъято.

В ходе проведения оперативной информации должностные лица оперативного подразделения ГТК досмотрели ручную кладь гражданина Республики Абхазия Квачахия А.Т. В результате досмотра были обнаружены 100 блоков табачной продукции марки «Asima», раннее везенные в страну с нарушением таможенного законодательства Республики Абхазия.

Табачные изделия изъяли.

Материалы всех дел направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 06 ноября 2024 19:45

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