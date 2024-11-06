ИЗЪЯТИЕ ТОВАРОВ, ВВЕЗЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий 31 октября должностные лица оперативного подразделения ГТК досмотрели торговый объект г. Сухум, ул. Аидгыдара 13 реализующий табачную продукцию. В результате досмотра была обнаружена табачная продукция – сигариллы различных наименований без марок акцизного сбора РА, в количестве 94 шт., общей стоимостью 26 730 руб. таможенных расследований.
Табачные изделия изъяли.
Также, в ходе реализации оперативной информации 03 ноября должностные лица оперативного подразделения таможенного поста «Псоу» в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта должностными лицами ГТК РА были выявлены и изъяты 2 аппарата для майнинга.
Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для добычи криптовалюты было обнаружено в ходе досмотра автомобиля марки «TOYOTA ALPHARD» за рулем которого находился гражданин Республики Абхазия Воуба Р.Д.
Оборудование для добычи криптовалюты было изъято.
В ходе проведения оперативной информации должностные лица оперативного подразделения ГТК досмотрели ручную кладь гражданина Республики Абхазия Квачахия А.Т. В результате досмотра были обнаружены 100 блоков табачной продукции марки «Asima», раннее везенные в страну с нарушением таможенного законодательства Республики Абхазия.
Табачные изделия изъяли.
Материалы всех дел направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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