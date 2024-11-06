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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 121%

Новости Среда, 06 ноября 2024 19:45
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Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. В октябре 2024 года сумма начисления таможенных платежей составила 345,2 млн руб., плановый показатель за октябрь выполнен на 98%.

За 10 месяцев 2024 года таможенными органами Республики Абхазия начислено 3 млрд. 411 млн руб., план за данный период выполнен на 121%.

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