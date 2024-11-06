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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ Г. СУХУМ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Среда, 06 ноября 2024 19:47
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У ЖИТЕЛЯ Г. СУХУМ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. На посту ГАИ «Приморск» сотрудники Уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий остановили автомобиль «Хонда Фит» под управлением жителя г. Сухум Агрба Инала Раульевича 1994г.р.

При обследовании транспортного средства на предмет наличия запрещенных предметов и веществ, в присутствии понятых гражданин Агрба собственноручно выдал незаконно приобретенное и тайно хранимое в багажнике автомобиля запрещенное средство, как пояснив – для личного пользования.

Изъятое вещество растительного происхождения было исследовано к экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии, где установлена его принадлежность к наркотическому средству каннабис, масса которого составила более 19 граммов, что является крупным размером.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 223 УК РА в отношении Инала Агрба возбуждено уголовное дело. На период предварительного расследования он отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщается на сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 06 ноября 2024 19:50

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