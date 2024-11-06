КОМАНДА РШВСМ – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ «КУБОК ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА»
Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. Команда РШВСМ стала победителем Международного турнира по баскетболу среди женских команд «Кубок Дружбы народов Кавказа».
В финале они обыграли баскетболисток из Краснодара со счетом 50:49. На третьем месте команда РДЮСШ игр («Крылья Абхазии»), в матче за третье место они обыграли гагрских баскетболисток со счетом 74:33.
Команды были награждены кубками, медалями и грамотами.
Турнир проходил со 2 по 5 ноября в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр.
Главный судья – Астамур Асландзия.