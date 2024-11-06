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Абхазия Информ

КОМАНДА РШВСМ – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ «КУБОК ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА»

Новости Среда, 06 ноября 2024 19:50
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КОМАНДА РШВСМ – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ «КУБОК ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА»

Сухум. 6 ноября 2024. Абхазия-Информ. Команда РШВСМ стала победителем Международного турнира по баскетболу среди женских команд «Кубок Дружбы народов Кавказа».

В финале они обыграли баскетболисток из Краснодара со счетом 50:49. На третьем месте команда РДЮСШ игр («Крылья Абхазии»), в матче за третье место они обыграли гагрских баскетболисток со счетом 74:33.

Команды были награждены кубками, медалями и грамотами.

Турнир проходил со 2 по 5 ноября в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр.

Главный судья – Астамур Асландзия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 06 ноября 2024 19:53

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