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Абхазия Информ

ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ХИБЛЕЫ ГЕРЗМАВА ПРОШЕЛ В ПЕКИНЕ

Новости Четверг, 07 ноября 2024 11:25
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ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ХИБЛЕЫ ГЕРЗМАВА ПРОШЕЛ В ПЕКИНЕ

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Национальном центре исполнительских искусств Китая публика стоя аплодировала Хибле Герзмава из Абхазии. Первый сольный концерт певицы в китайской столице, первый ее приезд в Поднебесную собрал множество восторженных отзывов и оказался успешным.

«Я так горжусь, что мои первые гастроли в Китай состоялись в этот особенный год – перекрестный год культуры России и Китая. Это придает моему приезду еще больше смысла, укрепляет мою просветительскую миссию — знакомить Мир с великой русской оперной школой! И то, что со мной выступали призеры моего конкурса – певец из Китая и певица из России, говорит о дружбе между нашими странами», – поделилась Хибла Герзмава.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 07 ноября 2024 11:28

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