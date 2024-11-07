ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ХИБЛЕЫ ГЕРЗМАВА ПРОШЕЛ В ПЕКИНЕ

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Национальном центре исполнительских искусств Китая публика стоя аплодировала Хибле Герзмава из Абхазии. Первый сольный концерт певицы в китайской столице, первый ее приезд в Поднебесную собрал множество восторженных отзывов и оказался успешным.

«Я так горжусь, что мои первые гастроли в Китай состоялись в этот особенный год – перекрестный год культуры России и Китая. Это придает моему приезду еще больше смысла, укрепляет мою просветительскую миссию — знакомить Мир с великой русской оперной школой! И то, что со мной выступали призеры моего конкурса – певец из Китая и певица из России, говорит о дружбе между нашими странами», – поделилась Хибла Герзмава.