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Абхазия Информ

МУССА ЭКЗЕКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С СОВЕТНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ

Новости Четверг, 07 ноября 2024 11:31
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МУССА ЭКЗЕКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С СОВЕТНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Анкаре, в здании администрации президента Турции Реджепа Эрдогана, состоялась встреча президента Общества дружбы с Турцией Муссы Экзекова с советником президента Турции Сеитом Сертчеликом.

Мусса Экзеков рассказал о планах создания платформы для культурного, спортивного и общественного обмена, которая могла бы стать основой для более тесного сотрудничества молодежи двух стран. Было отмечено, что представление этих идей для корректировки и учета интересов турецкой стороны станет важным шагом на пути к взаимному диалогу.

«Мы готовы и хотим сотрудничать, ведь чем больше взаимодействия, тем крепче будет дружба между нашими странами», – подчеркнул Мусса Экзеков.

Сеит Сертчелик поблагодарил за визит и отметил, что, несмотря на многолетнее сотрудничество между Россией и Турцией, созданные платформы не обладали постоянной активностью и не всегда функционировали в единой системе. Он также выразил готовность к ответному визиту в Россию для дальнейшего обсуждения возможностей двустороннего сотрудничества. Он напомнил, что недавно на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложил инициативу по созданию русско-турецкого университета в Анталии или Стамбуле, но проект не получил продолжения.

Во время обсуждений поднимались темы организации культурных и спортивных мероприятий, а также возможности совместных издательских проектов. Было предложено издать книгу, посвященную российско-турецким отношениям, что могло бы способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей.

«Публикация книг также может сыграть важную роль в налаживании отношений», – подчеркнул Сертчелик.

Стороны выразили уверенность, что продолжение работы Общества дружбы с Турцией станет важным шагом к расширению взаимодействия между странами, подчеркнув значимость общественной дипломатии в укреплении культурных связей между Россией и Турцией.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. В ней также участвовали советники президента Общества дружбы с Турцией Кан Тания и Ахмет Хапат.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 07 ноября 2024 11:37

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