ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ СИРИИ

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али встретился с министром экономики и внешней торговли Сирии, председателем сирийской части Совместного Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству Мохаммадом Рабиа Калааджи.

Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества, необходимость проведения второго заседания комитета.

На встрече шла речь о предпринимаемых мерах по реализации подписанных соглашений, а также о завершающих этапах подготовки соглашений в области таможни, образования, сельского хозяйства и др., планируемых к подписанию в ходе второго заседания.

Была отмечена важность создания торговых представительств, необходимость расширения взаимных визитов представителей торговых организаций и проведения совместных мероприятий в сфере экономики.

На встрече присутствовали заместитель министра экономики Рания Аль-Ахмад, советник посольства Абхазии Гайс Аль-Хараке.