В ЖЕНЕВЕ ПРОШЕЛ 62-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Женеве завершился 62-й раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в которых участвуют представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Одиссеем Бигвава, вошли сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба и Артур Гагулия.

В ходе раунда участники обсудили все пункты повестки дня. Были затронуты различные темы, в частности, ситуация с безопасностью на местах. Представители всех делегаций отметили, что ситуация в регионе продолжает оставаться сравнительно спокойной.

В первой группе по вопросам безопасности было подтверждено приоритетное значение заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы и о делимитации и демаркации границ между Абхазией и Южной Осетией с одной стороны и Грузией с другой. Состоялся обмен мнениями по данному вопросу всех участников процесса, в том числе от имени сопредседателей.

Возобновление деятельности Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал в очередной раз стало предметом обсуждения на встрече.

Представители всех делегаций подтвердили приверженность восстановлению Механизма. Однако, противоположность в позициях сторон в отношении технических условий проведения встреч в рамках Механизма остается фактором, препятствующим реализации намерений сторон по реанимации МПРИ.

Делегации России, Абхазии и Южной Осетии обратились к сопредседателям с призывом к переносу Международных дискуссий из Швейцарии в другое место с сохранением переговорного формата в силу того, что Швейцария потеряла статус нейтрального государства.

Во второй рабочей группе основной акцент был уделён свободе передвижения по национальным паспортам граждан Республики Абхазии. Планируется проведение информационной сессии с участием специалиста на следующем раунде и организация рабочей группы по этому важному вопросу.

Проведение следующего 63-го раунда Дискуссий намечено на первую половину марта 2025 года.