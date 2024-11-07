МИНСЕЛЬХОЗ ФИНАНСОВО ПОДДЕРЖАЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА АГУ

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. Стоит ли кому-то объяснять, что сельское хозяйство – одна из важных основ экономики любой страны, тем более такой малоземельной, как субтропическая Абхазия. В развитие отечественного агропрома вкладываются средства, но их всегда недостаточно. Годовой бюджет на развитие сельского хозяйства составляет 100 миллионов рублей. С таким бюджетом отрасли невозможно решить животрепещущую продовольственную проблему Абхазии. Актуальность увеличения финансирования Агропрома сохраняется, равно как, и обеспечение квалифицированными специалистами.

Качество образования на сегодняшний день невозможно без тесной связи с производством. За последнее время Минсельхоз уделяет большое внимание агротехническому образованию.

Так впервые за 30 лет Министерству сельского хозяйства удалось финансово поддержать восстановление учебно-опытного хозяйства для Агроинженерного факультета Абхазского государственного университета. Для Агропрома республики готовит дипломированных специалистов только этот факультет.

Теперь учебно-опытное хозяйство (учхоз) будет служить базой для подготовки студентов и аспирантов вуза, повышения квалификации специалистов, проведения научно-исследовательских работ. Хозяйство должно иметь организационно-правовую форму и соответствующее финансирование.

Этот факт имеет огромное значение, ибо теория для студентов агрофакультета это хорошо, но практика – это база всего того, что формирует специалистов сектора экономики страны.

Ранее восстановить большие угодья учхоза в тех границах, которые были в советские времена, не было возможности ни у вуза, ни у государства. Безусловно, в соответствии с учебным планом, студенты проходят практику на различных предприятиях, МТС и других хозяйствующих объектах, где должны нарабатывать профессиональные навыки, которые пригодятся и на производстве, и в жизни. Именно это мотивирует и увлекает студентов.

Пока идет сложный процесс формирования земельного участка общей площадью в 6,5 га. На участке в ближайшей перспективе предусмотрены две теплицы и плантации. В данное время специалисты кафедр агрономии и механизации занимаются определением соответствующих сортов цитрусовых, необходимых для посадок. Известно, что это будут коллекционные участки. Значительную поддержку в восстановлении учхоза осуществляет Минсельхоз, которой тесно сотрудничает с университетом.

«Восстановленный учхоз станет идеальной базой практического обучения и проведения научно-исследовательской работы как преподавателей, так и студентов», – подчеркнула в беседе с корреспондентом «Абхазия-Информ» декан факультета Розетта Александровна Смыр.

Заведующий кафедры механизации сельского хозяйства Анатолий Ладария также считает, что восстановление учебно-опытного хозяйства является серьёзной базой практической подготовки студентов, ведь хорошего специалиста нельзя вырастить за партой. Практическая подготовка будет внедряться через учхоз, где будут учтены актуальные запросы АПК, в том числе и инновационные.

Главный агроном Минсельхоза Теваз Ачба подробно рассказал о том, как минсельхоз помогает восстановить учебно-опытное хозяйство АГУ. Кстати, сам он – выпускник агроинженерного факультета АГУ.

По словам Ачба, в 2023 году ректор А. А. Гварамия обратился с письмом к министру сельского хозяйства с просьбой оказать поддержку в закладке насаждений на территории АГУ в рамках реализации ведомственной программы развития сельского хозяйства. Речь шла о территории, где в советское время располагался учхоз, но за 30 лет он утратил свой статус.

Министерство тесно сотрудничает с АГУ и заинтересовано в обучении специалистов, ежегодно выделяя определенное количество квот. Министр сельского хозяйства ежегодно возглавляет госэкзаменационную комиссию. Поэтому конкурсная комиссия, сформированная по распоряжению премьер-министра Абхазии, единогласно поддержала этот проект, откорректировав с факультетом первоначальные работы. Насаждения здесь находились в запущенном, состоянии, территория нуждалась в очистке и выкорчевке поросли тяжелой техникой.

В 2023 году было выделено 2 млн руб., в 2024 году 1 млн руб. Есть поставщик спецоборудования для воссоздания тепличных каркасов и др.

В НИИ сельского хозяйства АНА ведется работа по подготовке саженцев цитрусовых разных сортов.

По мнению Теваза Ачба, такого рода проекты должны быть более масштабными и реализоваться в ногу со временем. Эксперт надеется, что в перспективе на смену местных традиционных методов сельскохозяйственной практики (и в целом в АПК), придут современные цифровые технические средства, в чем непременно будут заинтересованы преподаватели и студенты. Они и сами будут содействовать обновлению процесса обучения, а также практического применения новшеств.

Сегодня Агроинженерный факультет готовит не только будущих специалистов АПК, но и энергетиков, которые проходят практику в системе «Черноморэнерго», поскольку РУП является основным заказчиком специалистов этого направления.

Напомним, что факультет, образованный в 1994 году на базе бывшего Института субтропического хозяйства (ГИСХ), осуществляет подготовку специалистов по четырем направлениям: Агрономия, Агроинженерия – профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»; продукты питания из растительного сырья - профиль подготовки «Технология субтропических пищевкусовых продуктов»; электроэнергетика и электротехника профиль подготовки – «Электроснабжение».

В структуру факультета входят пять выпускающих кафедр: Кафедра агрономии, Кафедра технологии субтропических и пищевкусовых продуктов, Кафедра механизации сельского хозяйства, Кафедра энергетических систем и Базовая кафедра при НИИСХ Академии Наук Абхазии.

Обучение осуществляет профессорско-преподавательский состав, среди которых два профессора, 16 доцентов, 16 старших преподавателей и специалисты с большим опытом практической работы.

Всего на очном и заочном обучении учится около 300 человек. По окончании вуза они могут продолжить свое образование в магистратуре. Выпускники университета работают в разных организациях АПК, административных структурах, в НИИ, на предприятиях и др.

В перспективе, коллектив факультета считает возможным также открытие на базе Агроинженерного факультета еще двух направлений – «Стандартизация и метрология» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Коллектив факультета надеется на поддержку этой идеи со стороны правительства и ректората АГУ.

Материал подготовила Индира Барциц.