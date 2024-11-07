В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛИ БАСКЕТБОЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. В рамках празднования 100-летия абхазского баскетбола, в городе Ткуарчале состоялось открытие баскетбольной площадки. Она расположена на территории средней школы № 2 имени Ю. Н. Воронова и соответствует всем стандартам. На ней любители спорта смогут играть как в классический баскетбол, так и в стритбол. Это спортивное событие стало возможным благодаря почетному гражданину Ткуарчала Джумберу Ткебучава.

Перед открытием площадки почетные гости возложили цветы к могиле первого президента Федерации баскетбола, второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш в селе Джгерда.

В открытии площадки приняли участие глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, министр просвещения Инал Габлия, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, депутаты Парламента-Народного Собрания Герман Качарава и Беслан Эмурзба, президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава, председатель комитета по делам молодежи и спорта Администрации Ткуарчалского района Даур Джопуа, первый заместитель гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом», генеральный директор Центра современных спортивных технологий концерна Росэнергоатом Сергей Фомин и президент баскетбольного клуба «Динамо» Евгений Гомельский.

«Я уверен, что наши дети здесь будут показывать свое мастерство и именно здесь будут коваться новые кадры, новые спортсмены. Желаю всем побед в новом столетии баскетбола», – сказал Инал Габлия.

Эраст Агумава отметил, что Федерация давно сотрудничает с ЦССТ Росэнергоатом.

«Я хочу выразить благодарность за ту поддержку, которую оказывает ЦССТ во главе с Сергеем Фоминым и Джумберу Ткебучава без которого не обходится ни одно наше мероприятие. Спасибо вам огромное за все, что вы делаете», – сказал Агумава.

«Для меня огромная честь, что я приехал в замечательную республику, в которой, особенно в Эшере, прошло очень много добрых дел. И так получилось, что всегда после сборов в Эшере наша команда завоевывала медали. Сегодня я хочу сказать, что важно помнить тех, кто помогал и помогает нам встать на ноги. Вы должны понимать, что баскетбол – это командная игра и я не знаю ни одного вида спорта, где бы не использовался баскетбол в своей подготовке. Особое почтение и низкий поклон Джумберу Ткебучава. Я уверен, что отец Джумбера, гордился бы таким сыном, ведь важно помнить откуда мы вышли. То, что вы сегодня помогаете прекрасному городу и людям, живущим здесь и особенно детям это очень дорогого стоит. Ребята помните одно, что с мячом лучшей игры нет, чем баскетбол. Успехов вам и здоровья», – сказал Гомельский.

Символические броски в честь открытия площадки выполнили почетные гости мероприятия, в затем состоялись показательные матчи по баскетболу.