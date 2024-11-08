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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛА МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА КОМАНД ВЕТЕРАНОВ АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Пятница, 08 ноября 2024 17:53
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В СУХУМЕ ПРОШЛА МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА КОМАНД ВЕТЕРАНОВ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. В рамках празднования 100-летия абхазского баскетбола в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр прошла мачтевая встреча команд ветеранов Абхазии и России.

В составе гостей на площадку вышли: призер чемпионата России и Европы Дмитрий Столяров, мастер спорта, чемпион Олимпийских игр Михаил Суслопаров, мастер спорта, призер чемпионата России и Украины, призер чемпионатов Европы Сергей Цымбал, обладатель рекорда Гиннеса выполнил 835 результативных трехочковых бросков за один час Владлен Райский, мастер спорта, президент Федерации баскетбола Иркутской области Юрий Ковалев, мастер спорта СССР, призер чемпионатов мира и Европы, обладатель Кубка СССР Виталий Киселев, мастер спорта России Александр Фомин, четырехкратный чемпион России, чемпион Европы, обладатель Кубка России по баскетболу, серебряный призер чемпионата России, серебряный призера чемпионата Литвы, серебряный призер чемпионат мира по баскетболу Никита Моргунов.

За хозяев выступили: вице-президент Федерации баскетбола Абхазии Беслан Шларба, главный тренер Абхазии, мастер спорта Абхазии, судья республиканской категории Константин Мазов, кандидат в мастера спорта Абхазии Николай Кузнецов, мастера спорта Абхазии Юрий Чумаков, Владимир Алания, Дмитрий Джинджолия, Адгур Дзидзария и Владимир Минчаков, почетный мастер спорта Абхазии,заслуженный тренер Сергей Сущенко.

Матч получился боевым и до последних секунд держал в напряжении зрителей. Цифры на табло зафиксировали ничью – 50:50. Но результат не главное, как говорится в таких случаях, победила дружба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 08 ноября 2024 17:55

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