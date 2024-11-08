ГРУППА КОМПАНИЙ «ГАРУДА» УДОСТОЕНА ОСОБОЙ НАГРАДЫ В АНТАЛЬЕ
Новости Пятница, 08 ноября 2024 17:47
Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. На XV международном форуме компании «Интурист», который проходил с 4 по 8 ноября в Анталье, группа компаний «Гаруда» из Абхазии была удостоена особой награды. Это значимое событие для туриндустрии, так как «Гаруда» стала единственным представителем Абхазии, отмеченным за вклад в развитие туризма на своей Родине.
Награду вручал генеральный директор «Интуриста» Исмаил Болюкбашы.
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