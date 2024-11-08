Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял главу миссии МККК в Абхазии Чингиза Райымбекова и его заместителя Бориса Казанба. На встрече обсудили вопросы, связанные с поиском пропавших без вести, взаимодействием Международного комитета Красного креста с Комиссией Республики Абхазия по пропавшим без вести в период грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.