В АБХАЗИЯ ОТМЕТИЛИ 103-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. Мероприятия в праздничный день традиционно начались с возложения цветов у мемориальной стены памяти сотрудникам органов внутренних дел Республики Абхазия, погибшим при исполнении служебного долга в ходе боевых действий Отечественной войны народа Абхазии и в послевоенные годы.

В церемонии приняли участие министр внутренних дел Роберт Киут, первый замминистра Руслан Ажиба, заместители Беслан Чкадуа, Элеонора Карагозян, Тенгиз Нармания, Ращ Цвижба, ветераны службы, начальники и личный состав подразделений центрального аппарата министерства, руководители городских управлений и районных отделов внутренних дел.

Поздравляя сотрудников и ветеранов МВД, Роберт Киут отметил, что День милиции служит напоминанием о значимости нашей профессии, о том, как важен каждый из вас для безопасности и спокойствия нашего общества.

Праздничные мероприятия по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел посетил президент Абхазии Аслан Бжания.

Затем состоялось торжественное заседание в актовом зале министерства внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД.