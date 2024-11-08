В АБХАЗИЯ ОТМЕТИЛИ 103-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. Мероприятия в праздничный день традиционно начались с возложения цветов у мемориальной стены памяти сотрудникам органов внутренних дел Республики Абхазия, погибшим при исполнении служебного долга в ходе боевых действий Отечественной войны народа Абхазии и в послевоенные годы.
В церемонии приняли участие министр внутренних дел Роберт Киут, первый замминистра Руслан Ажиба, заместители Беслан Чкадуа, Элеонора Карагозян, Тенгиз Нармания, Ращ Цвижба, ветераны службы, начальники и личный состав подразделений центрального аппарата министерства, руководители городских управлений и районных отделов внутренних дел.
Поздравляя сотрудников и ветеранов МВД, Роберт Киут отметил, что День милиции служит напоминанием о значимости нашей профессии, о том, как важен каждый из вас для безопасности и спокойствия нашего общества.
Праздничные мероприятия по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел посетил президент Абхазии Аслан Бжания.
Затем состоялось торжественное заседание в актовом зале министерства внутренних дел.
Об этом сообщает сайт МВД.
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