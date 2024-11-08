ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ МВД С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. На торжественном собрании присутствовали секретарь Совбеза Рауль Лолуа, председатель СГБ Дмитрий Кучуберия, председатель ГТК Отар Хеция и представитель МВД России.
В своём выступлении глава государства отметил, что труд работников правопорядка требует самоотдачи, мужества и стойкости. «Именно вы стоите на защите законности и порядка, обеспечивая безопасность граждан и стабильность в обществе. Руководство страны уделяет особое внимание работе органов внутренних дел и улучшению материально-технического оснащения сотрудников милиции. За последние несколько лет нам удалось приобрести для подразделений МВД около двухсот автомобилей, более полутора тысяч единиц спецсредств и двенадцать с половиной тысяч комплектов обмундирования», – подчеркнул Аслан Бжания.
Заработная плата защитников правопорядка была увеличена более чем на 100 процентов. Президент заверил, что руководство страны и далее продолжит оказывать всестороннюю поддержку.
Аслан Бжания также отметил ветеранов, внесших значительный вклад в становление современной милиции и являющихся примером для молодого поколения.
«Сегодня мы не можем не вспомнить сотрудников милиции, отдавших свои жизни за Родину, а также погибших при исполнении служебного долга в борьбе с преступностью. Мы преклоняемся перед их светлой памятью», – сказал он.
Президент также затронул тему противодействия политическому экстремизму, подчеркнув, что этот вопрос важен для обеспечения стабильности и национальной безопасности.
Глава государства пожелал абхазским милиционерам благополучия и успехов.
О значительном профессиональном росте сотрудников МВД рассказал министр внутренних дел Роберт Киут. В своём выступлении он акцентировал внимание на улучшении криминогенной ситуации в последние годы и выразил благодарность президенту за всестороннюю поддержку и помощь.
Аслан Бжания присвоил очередные специальные звания «полковник милиции» подполковникам Игорю Базильскому, Рустику Джелия, Айнару Когония, Фатиме Циба и Лоу Инал-ипа. Также указом Главы государства подполковнику милиции Георгию Симония было присвоено звание «полковник внутренней службы».
Об этом сообщает сайт президента.
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