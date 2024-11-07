СОТРУДНИКИ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ КОНЦЕРТЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Дамаске состоялся торжественный концерт, посвященный национальному празднику России – Дню народного единства. По приглашению Русского Дома (Российского культурного центра) в Дамаске в мероприятии участвовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али, советники посольства Гайс Харки и Маршан Абаза.

На мероприятии также присутствовали министр культуры Сирии Диала Баракат, губернатор Дамаска Мухаммад Тарик Крейшати, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Сирии Юрий Слука, советник-посланник посольства России в Сирии Евгений Козлов, советник Российского культурного центра в Дамаске Али Аль-Ахмад.

На концерте были исполнены русские народные танцы, черкесский танцевальный художественный ансамбль исполнил кавказские танцы, в том числе – абхазские.