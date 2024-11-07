 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ КОНЦЕРТЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Новости Четверг, 07 ноября 2024 19:39
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИКИ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ КОНЦЕРТЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Дамаске состоялся торжественный концерт, посвященный национальному празднику России – Дню народного единства. По приглашению Русского Дома (Российского культурного центра) в Дамаске в мероприятии участвовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али, советники посольства Гайс Харки и Маршан Абаза.

На мероприятии также присутствовали министр культуры Сирии Диала Баракат, губернатор Дамаска Мухаммад Тарик Крейшати, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Сирии Юрий Слука, советник-посланник посольства России в Сирии Евгений Козлов, советник Российского культурного центра в Дамаске Али Аль-Ахмад.

На концерте были исполнены русские народные танцы, черкесский танцевальный художественный ансамбль исполнил кавказские танцы, в том числе – абхазские.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 07 ноября 2024 19:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД ПОЗДРАВИЛИ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ МИЛИЦИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.