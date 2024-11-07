СОТРУДНИКОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД ПОЗДРАВИЛИ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ МИЛИЦИИ

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Управлении государственной автоинспекции состоялось совещание под руководством министра внутренних дел Роберта Киут, который поздравил личный состав УГАИ в преддверие празднования Дня сотрудника органов внутренних дел.

С поздравлениями и напутственными словами к личному составу обратились замминистра Беслан Чкадуа и начальник Управления ГАИ Дамей Авидзба.

Согласно приказу министра, в должности начальника УГАИ утвержден Дамей Авидзба, Виктория Тимченко назначена на должность начальника РЭО УГАИ МВД.

Также в соответствии с положением о службе в органах внутренних дел РА и в связи с празднованием Дня милиции очередные специальные звания присвоены ряду сотрудников. Звание «подполковник милиции» присвоено майору Константину Адлейба, звание «капитан милиции» присвоено старшему лейтенанту Иснату Гривапш. Также очередное специальное звание «старший лейтенант» присвоено Тимуру Кварацхелия, Нестору Кишмария, Алясу Базба, Есме Делба, Инверу Кварандзия.

Поздравляя сотрудников Госавтоинспекции, Роберт Киут отметил, что впереди у ГАИ стоят сложные задачи, выполнять которые необходимо четко и качественно.

Также в связи с празднованием Дня милиции, ряду сотрудников вручены медали «За отличие в службе» 2-й и 3-й степени, сняты назначенные ранее дисциплинарные взыскания.

Об этом сообщает сайт МВД.