МВД УСИЛИВАЕТ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИГРАНИЧНЫХ С РОССИЕЙ ТЕРРИТОРИЯХ

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. Министерством внутренних дел Абхазии проводятся организационные и оперативно-профилактические мероприятия для предупреждения и предотвращения возможных противоправных действий на приграничной территории Республики Абхазия с Российской Федерацией.

МВД усиливает меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Российской Федерацией территориях c 08 по 10 ноября и с 26 по 29 ноября текущего года в связи с проведением на федеральной территории «Сириус» Первой министерской конференции форума партнерства «Россия – Африка» и IV Конгресса молодых ученых.

Согласно приказу министра ВД Роберта Киут в целях обеспечения правопорядка и безопасности на приграничных с РФ территориях увеличено количество патрульных групп, усиленных сотрудниками оперативных подразделений и специальных служб МВД. Также, в целях обеспечения дорожно-транспортной безопасности и профилактики нарушения правил дорожного движения с 8 по 10 и с 26 по 29 ноября текущего года вводится в эксплуатацию пост ДПС «Холодная речка».

Об этом сообщает сайт МВД.