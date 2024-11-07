В ДЖГЯРДЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ
Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. В селе Джгярда Очамчырского района старое здание больницы находилось в аварийном состоянии, и в 2017 году его снесли, частично построив новое. В прошлом году местные жители продолжили восстановительные работы.
«Наши односельчане своими силами старались восстановить здание. В 2017 году по инициативе депутата Парламента прошлого созыва Даура Голандзия начали строить новое здание: возвели блоки и крышу», – рассказала управляющая делами администрации села Альбина Дочия.
В 2023 году реконструкция продолжилась: при поддержке Зураба Багапша был установлен теплый пол и напольное покрытие, а Тенгиз Гирджинба провел новые электрические сети и установил опоры для СИПа».
Позже администрация села обратилась за помощью к депутату Парламента Вахтангу Голандзия. Благодаря его инициативе на завершение строительства было выделено более 2,5 миллиона рублей из республиканского бюджета.
Сейчас новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) практически готов к открытию. Здесь обустроены шесть кабинетов: инфекционный, стоматологический, детский кабинет, приемная, хозяйственный кабинет и санузел. В ФАПе будут работать две медсестры и стоматолог, что позволит жителям получать первую медицинскую помощь в удобных и современных условиях.
Как отметила заведующая пунктом, медсестра Асида Амичба, долгие годы она оказывала помощь жителям села на дому, не отказывая ни днем, ни ночью. Теперь же помощь будет оказываться в современном, теплом здании, оснащенном всем необходимым. «Мы очень рады, что наше село не забывают и оказывают нам такую помощь», – поделилась она.
В селе Джгерда проживают 90 детей школьного и дошкольного возраста. По словам детской медсестры Саиды Зантария, родители с удовольствием пользуются новым пунктом.
«Раньше нам приходилось ходить по домам, чтобы оказывать детям медицинскую помощь, а теперь все стало гораздо удобнее для всех», – отметила она.
Медицинский персонал ФАПа рад, что новое здание построено по современным стандартам, однако для полноценной работы еще требуются мебель и холодильник для хранения медикаментов, нуждающихся в низких температурах.
Альбина Дочия также выразила благодарность за внимание к селу, отметив, что совсем недавно в местной школе было установлено новое ограждение и построена спортивная площадка для волейбола и баскетбола, а также новые тренажеры. «На площадку тренироваться приходят как дети, так и взрослые», – добавила она.
Все это часть программы по улучшению условий жизни в селах республики.
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