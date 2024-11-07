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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ АБХАЗСКОГО БАСКЕТБОЛА

Новости Четверг, 07 ноября 2024 18:41
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В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ АБХАЗСКОГО БАСКЕТБОЛА

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею баскетбола в Абхазии. В нем приняли участие президент Аслан Бжания, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, члены правительства, представители Федераций баскетбола Абхазии, России и Южной Осетии, спортивная общественность и почетные гости – первый заместитель гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбер Ткебучава, генеральный директор Центра современных спортивных технологий концерна Росэнергоатом Сергей Фомин, четырехкратный чемпион России, серебряный призер чемпионат мира по баскетболу Никита Моргунов, и заслуженный тренер РСФСР и СССР, олимпийский чемпион, член Зала Славы ФИБА, президент баскетбольного клуба «Динамо» Евгений Гомельский.

«Поздравляю вас со столетием абхазского баскетбола. Это большое важное событие для игроков, тренеров, болельщиков и всего отечественного спорта. Отрадно, что по прошествии десятилетий в нашей стране сумели сохранить историю этого престижного вида спорта», – отметил в своей поздравительной речи глава государства.

Президент подчеркнул важность сохранения многолетней истории этого престижного вида спорта в нашей стране и продолжения победных традиций, заложенных выдающимися спортсменами и тренерами.

По словам Аслана Бжания, баскетбол – это не только перспективный вид спорта, но и интеллектуальная, командная игра, требующая быстроты мысли и умения принимать нестандартные решения.

«Не случайно многие успешные политики, бизнесмены и управленцы в молодости занимались баскетболом», – отметил президент.

Глава государства также напомнил, что второй президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш, при котором независимость Абхазии была признана Российской Федерацией, с детства занимался баскетболом и был капитаном сборной Абхазии на Спартакиаде народов СССР. После Отечественной войны народа Абхазии он возглавил Федерацию баскетбола Республики.

Символично, что к юбилею абхазского баскетбола в родном селе Сергея Багапша, Джгярде, по инициативе Президента Аслана Бжания была открыта баскетбольная площадка.

Глава государства выразил благодарность гостям, именитым спортсменам, приехавшим в Абхазию для участия в юбилейных мероприятиях. Он пожелал баскетболистам больших успехов, удачи и всего наилучшего.

«Баскетбол в Абхазии имеет богатое прошлое и традиций, имена наших баскетболистов, тренеров известны далеко за пределами нашей страны. Каждый из них внес весомый вклад в зарождение и развитие баскетбола в Абхазии, мы гордимся ими», – сказал председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

Президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава в своем выступлении рассказал об истории зарождения и развития баскетбола в Абхазии.

«В нашу страну эта командная игра пришла после установления Советской власти в начале 20-х годов XX века, а в ноябре 1924 года в Сухуме, физкультурниками Совпрофа была построена первая баскетбольная площадка. С этого момента и принято считать начало зарождения баскетбола в Абхазии. В 1925 году строительство площадок продолжилось, а сама игра, стала постепенно проникать во все школы города, приобретая большую популярность среди школьников, появлялись первые школьные команды», – отметил Эраст Агумава.

Он выразил отдельную благодарность главе Администрации города Сухум Беслану Эшба за всестороннюю поддержку и личный вклад в развитие баскетбола Абхазии.

В рамках праздничного мероприятия Эраст Агумава и исполнительный директор Федерации баскетбола России Владимир Дячок подписали Меморандум о сотрудничестве. Соглашения также подписаны между Федерациями баскетбола Абхазии и Южной Осетии, России и Южной Осетии.

В 16:00 прошел товарищеский матч между ветеранами баскетбола России и Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 07 ноября 2024 18:52

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