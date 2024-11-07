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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ЛЁСИК АЙБА ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Новости Четверг, 07 ноября 2024 18:37
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ЛЁСИК АЙБА ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сухум. 7 ноября 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с директором Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Лёсиком Айба. На встрече обсудили деятельность института, программы, направленные на развитие сельского хозяйства. В этом году институту сельского хозяйства исполняется 30 лет.

Лёсик Айба отметил, что деятельность института должна быть и дальше направлена на сохранение генетических ресурсов растений, животных, на научное обеспечение закладки промышленных многолетних и однолетних насаждений и их дальнейшее возделывание, на развитие отрасли переработки, что расширит экспортные позиции Абхазии.

Лёсик Айба проинформировал премьер-министра о предстоящей международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию создания Сухумской садовой сельскохозяйственной станции и 30-летию Института сельского хозяйства АНА.

Международная конференция «Научное обеспечение устойчивого развития субтропического растениеводства» пройдет 14-15 ноября. На конференцию приглашены руководство Российской академии наук, а также представители ведущих научных центров и институтов России.

Александр Анкваб отметил важность проведения данного мероприятия.

В рамках конференции состоится пленарное заседание, на котором с докладами выступят представители Института сельского хозяйства Абхазии, Северо-Кавказского Федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия, Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр РАН», Технологического института сервиса Донского государственного технического университета, Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 07 ноября 2024 18:41

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