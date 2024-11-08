СМЕНОВЦЫ ПОЗНАКОМЯТСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. Во Всероссийском детском центре «Смена» стартовал XIX Межгосударственный слет юных инспекторов движения. Более 160 школьников из России, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Кыргызстана прибыли в Центр для знакомства с различными профессиями, имеющими отношение к безопасности на дорогах, и обмена опытом по пропаганде БДД.

С 5 по 18 ноября в ВДЦ «Смена» проходит образовательная программа «Межгосударственный слет юных инспекторов движения». Ее участниками стали дети от 10 до 13 лет.

«Юных инспекторов движения в «Смене» мы принимаем с 2005 года. За 19 лет проект стал только масштабнее, а дети получают каждый раз важные знания в инновационных форматах. Благодарю организаторов за доверие и интересную программу для сменовцев. Для детей слет – это прежде всего возможности всестороннего развития и обмена опытом, получения новых знаний и поиска друзей. Вместе мы сделаем дороги безопаснее», – сказал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

В рамках слета ребята посетят разные мастер-классы и мотивационные встречи с экспертами, займутся изучением правил дорожного движения России и других стран, изготовят световозвращающие элементы, разработают проекты по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и сыграют в игры по закреплению знаний, а в конце программы пройдут тестирование на знание ПДД России.

«Ежегодный межгосударственный слет – это одно из важнейших событий в календаре движения ЮИД. В гостеприимной «Смене» ребята из регионов России и дружественных стран получают уникальную возможность обменяться международным опытом в области безопасности дорожного движения; понять, как решается важнейшая для любого государства задача по созданию безопасной дорожной среды с учетом разного менталитета, разных культурных традиций, географических особенностей. Полученные в результате таких обменов знания становятся мощной творческой базой, которая позволит сгенерировать новые прорывные идеи в рамках миссии ЮИД. И еще один важный результат слета, который совершенно точно будет достигнут, – это новые международные дружеские связи между детьми, базой для которых станет безопасность на наших дорогах – дорогах, которые нас объединяют», – сообщила председатель Общероссийской детско-юношеской общественной организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая.

Программу вместе с педагогами «Смены» будут реализовывать представители МВД России и Общероссийской детской общественной организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения». В этом году будет уделено особое внимание особенностям правил дорожного движения в странах СНГ и тонкостям поведения на средствах индивидуальной мобильности: электросамокатах, гироскутерах, сегвеях.

Дополнительная общеразвивающая программа «Межгосударственный слет юных инспекторов движения» будет реализована при поддержке Министерства просвещения РФ, Госавтоинспекции МВД России и ООДЮО «Юные инспекторы движения».

ФГБОУ ВДЦ «Смена» – круглогодичный детский центр, расположенный в с. Сукко Анапского района Краснодарского края. Он включает в себя шесть детских образовательных лагерей («Лидер», «Профи», «Арт», «Профессиум», «Наставник», «Рубеж»), на базе которых реализуется более 80 образовательных программ. В течение года в Центре проходит более 16 смен, их участниками становятся свыше 17 000 ребят из всех регионов России. Профориентация, развитие надпрофессиональных компетенций, «умный отдых» детей, формирование успешной жизненной навигации – основные направления работы «Смены». Здесь действует единственный в стране Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий «Парк будущего», созданный по поручению президента РФ. Учредителями ВДЦ «Смена» являются правительство РФ, Министерство просвещения РФ. Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе ВДЦ «Смена»: +7 (86133) 93-520, (доб. 246), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Официальный сайт: смена.дети.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра «Смена».