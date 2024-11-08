 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СМЕНОВЦЫ ПОЗНАКОМЯТСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новости Пятница, 08 ноября 2024 17:57
Оцените материал
(0 голосов)
СМЕНОВЦЫ ПОЗНАКОМЯТСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. Во Всероссийском детском центре «Смена» стартовал XIX Межгосударственный слет юных инспекторов движения. Более 160 школьников из России, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Кыргызстана прибыли в Центр для знакомства с различными профессиями, имеющими отношение к безопасности на дорогах, и обмена опытом по пропаганде БДД.

С 5 по 18 ноября в ВДЦ «Смена» проходит образовательная программа «Межгосударственный слет юных инспекторов движения». Ее участниками стали дети от 10 до 13 лет.

«Юных инспекторов движения в «Смене» мы принимаем с 2005 года. За 19 лет проект стал только масштабнее, а дети получают каждый раз важные знания в инновационных форматах. Благодарю организаторов за доверие и интересную программу для сменовцев. Для детей слет – это прежде всего возможности всестороннего развития и обмена опытом, получения новых знаний и поиска друзей. Вместе мы сделаем дороги безопаснее», – сказал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

В рамках слета ребята посетят разные мастер-классы и мотивационные встречи с экспертами, займутся изучением правил дорожного движения России и других стран, изготовят световозвращающие элементы, разработают проекты по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и сыграют в игры по закреплению знаний, а в конце программы пройдут тестирование на знание ПДД России.

«Ежегодный межгосударственный слет – это одно из важнейших событий в календаре движения ЮИД. В гостеприимной «Смене» ребята из регионов России и дружественных стран получают уникальную возможность обменяться международным опытом в области безопасности дорожного движения; понять, как решается важнейшая для любого государства задача по созданию безопасной дорожной среды с учетом разного менталитета, разных культурных традиций, географических особенностей. Полученные в результате таких обменов знания становятся мощной творческой базой, которая позволит сгенерировать новые прорывные идеи в рамках миссии ЮИД. И еще один важный результат слета, который совершенно точно будет достигнут, – это новые международные дружеские связи между детьми, базой для которых станет безопасность на наших дорогах – дорогах, которые нас объединяют», – сообщила председатель Общероссийской детско-юношеской общественной организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая.

Программу вместе с педагогами «Смены» будут реализовывать представители МВД России и Общероссийской детской общественной организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения». В этом году будет уделено особое внимание особенностям правил дорожного движения в странах СНГ и тонкостям поведения на средствах индивидуальной мобильности: электросамокатах, гироскутерах, сегвеях.

Дополнительная общеразвивающая программа «Межгосударственный слет юных инспекторов движения» будет реализована при поддержке Министерства просвещения РФ, Госавтоинспекции МВД России и ООДЮО «Юные инспекторы движения».

ФГБОУ ВДЦ «Смена» – круглогодичный детский центр, расположенный в с. Сукко Анапского района Краснодарского края. Он включает в себя шесть детских образовательных лагерей («Лидер», «Профи», «Арт», «Профессиум», «Наставник», «Рубеж»), на базе которых реализуется более 80 образовательных программ. В течение года в Центре проходит более 16 смен, их участниками становятся свыше 17 000 ребят из всех регионов России. Профориентация, развитие надпрофессиональных компетенций, «умный отдых» детей, формирование успешной жизненной навигации – основные направления работы «Смены». Здесь действует единственный в стране Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий «Парк будущего», созданный по поручению президента РФ. Учредителями ВДЦ «Смена» являются правительство РФ, Министерство просвещения РФ. Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе ВДЦ «Смена»: +7 (86133) 93-520, (доб. 246), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Официальный сайт: смена.дети.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра «Смена».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 08 ноября 2024 17:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАСКЕТБОЛИСТКИ СУХУМСКОГО «СПАРТАКА» ПРИГЛАШЕНЫ В СБОРНУЮ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ВОЗГОРАНИЕ В ЗДАНИИ СОИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.