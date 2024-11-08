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Абхазия Информ

ВОЗГОРАНИЕ В ЗДАНИИ СОИ

Новости Пятница, 08 ноября 2024 17:59
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ВОЗГОРАНИЕ В ЗДАНИИ СОИ

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. В шесть часов утра в МЧС поступил звонок о возгорании в здании Сухумского открытого института. К моменту прибытия пожарных огонь охватил второй и третий этаж нефункционирующей части учебного заведения. Возникла опасность возгорания кровли и перехода пламени на функционирующую часть здания института.

Оперативными действиями двух пожарных расчетов и одного спасательного отделения огонь был локализован.

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