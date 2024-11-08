ВОЗГОРАНИЕ В ЗДАНИИ СОИ
Новости Пятница, 08 ноября 2024 17:59
Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. В шесть часов утра в МЧС поступил звонок о возгорании в здании Сухумского открытого института. К моменту прибытия пожарных огонь охватил второй и третий этаж нефункционирующей части учебного заведения. Возникла опасность возгорания кровли и перехода пламени на функционирующую часть здания института.
Оперативными действиями двух пожарных расчетов и одного спасательного отделения огонь был локализован.
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