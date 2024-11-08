ВОЗГОРАНИЕ В ЗДАНИИ СОИ

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. В шесть часов утра в МЧС поступил звонок о возгорании в здании Сухумского открытого института. К моменту прибытия пожарных огонь охватил второй и третий этаж нефункционирующей части учебного заведения. Возникла опасность возгорания кровли и перехода пламени на функционирующую часть здания института.