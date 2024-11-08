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Абхазия Информ

ИЗЪЯТИЕ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Пятница, 08 ноября 2024 18:12
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ИЗЪЯТИЕ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля т/п «Псоу» по направлению «экспорт» из Республики Абхазия в Российскую Федерацию, должностными лицами ГТК был осуществлен досмотр гражданина Абхазии Чидарян П.Г. В результате досмотра ручной клади дорожной сумки были обнаружены запрещенные к вывозу срезанные ветки растения «Эвкалипт», общий вес которого составлял 34,700 кг. Незадекларированный товар изъяли.

В ходе проведения профилактических мероприятий должностные лица оперативного подразделения ГТК досмотрели торговый объект в г. Сухум по ул. В. Аршба 25, принадлежащий ИП Ходжава М.Г. В результате в магазине было обнаружено оборудование для видеонаблюдения в количестве 13 единиц без товарно-сопроводительных документов и подтверждающих таможенное оформление на территории Республики Абхазия документов.

По предварительным оценкам, общая рыночная стоимость товаров составляет порядка 99 930 тысяч рублей. Товар изъят.

В зоне таможенного контроля грузового транспорта т/п «Псоу» по направлению «экспорт» из Республики Абхазия в Российскую Федерацию должностными лицами ГТК был досмотрен автомобиль «Peugeot 206» под управлением гражданина РФ Петикян Г.Г. В салоне машины обнаружили незадекларированную табачную продукцию – 20 блоков сигарет «Burn». Сигареты изъяты.

В ходе проведения профилактических мероприятий должностные лица оперативного подразделения ГТК досмотрели складское помещение – бокс No 14, расположенный на центральном рынке по адресу г. Сухум, ул. Ардзинба. Объект находится в пользовании у ИП Черновой У.В.

В результате была обнаружена табачная продукция – сигареты фирмы «Marshal» без марок акцизного сбора Абхазии, в количестве 289 пачек. Табачную продукцию изъяли.

Материалы всех дел направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 08 ноября 2024 18:22

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