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Абхазия Информ

В 2004 ГОДУ ПРЕСЕЧЕНЫ ДЕЙСТВИЯ 17 ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЗАКЛАДКОЙ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

Новости Пятница, 08 ноября 2024 18:24
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В 2004 ГОДУ ПРЕСЕЧЕНЫ ДЕЙСТВИЯ 17 ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЗАКЛАДКОЙ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. «По незаконному обороту наркотиков, наркотических веществ, в этом году были достигнуты существенные результаты. Пресечены преступные группы, которые годами занимались так называемой закладкой синтетических наркотиков на территории Республики Абхазия, об этом «Апсны.Иахьа» сообщил замминистра внутренних дел Руслан Ажиба.

По его словам, только за 2024 год было разоблачено 17 организованных преступных групп, из них 13 граждан России, 4 гражданина Республики Абхазии, остальные лица выходцы из Средней Азии.

Количество изъятого выглядит следующим образом:

– метадон – 1 килограмм 667 граммов,

– мефедрон – 9 килограммов 386 гр,

– кокаин – 1 килограмм 0,31 гр,

– конопля – 304 корня;

– мак наркосодержащий – 537 корней,

– марихуана – 322 грамма 205 миллиграммов.

«Таких показателей за мою бытность пребывания в структуре МВД я не могу припомнить. За этими цифрами стоит большая кропотливая работа криминального блока МВД РА», – констатировал Руслан Ажиба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 08 ноября 2024 18:46

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