СТАТИСТИКА РАСКРЫВАЕМОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ВЫШЕ 90%

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. «Если взять в целом, работу за последние пять лет, я могу отметить только одно, что криминогенная ситуация изменилась в корне и это наши граждане тоже ощущают», – об этом, на торжественном совещании посвященном Дню милиции, сообщил министр внутренних дел Роберт Киут.

По его словам, раскрываемость находится на очень высоком уровне.

«Для некоторых, может быть, это удивительно. Иногда особо отъявленные комментаторы у нас бывают в обществе, которые говорят, что таких статистик не может быть. Каждое совещание, которое я провожу, я провожу с присутствием прокурора, главы района или всех уполномоченных органов в районе, которые могут сказать правду. Я веду с ними отдельную беседу для того, чтобы получить объективную информацию по ситуации, раскрываемости и уровню преступлений. Сегодня наша статистика – это 90 и выше процентов раскрываемости. Мало кто может похвастаться такой статистикой. Это говорит о том, что сегодня, даже при совершении преступления, люди будут понимать, что они обязательно должны нести наказание», – подчеркнул министр.

Об этом сообщает Медиа-клуб «Аҧсны.иахьа».