АБХАЗИЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ИННОСИБ-2024

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. Преподаватель Абхазского государственного университета, руководитель центра «Логопед» и фонда «Поддержка» Анетта Бганба-Павелкова приняла участие в работе XIII Международного форума ИННОСИБ-2024. Абхазия, из 16 стран принявших участие в мероприятии, была впервые представлена.

Анетта Бганба выступила в качестве спикера на круглом столе «Рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров». Модератор – министр труда и социального развития Омской области, к.э.н. Варнавская И.П.

«XIII Международный форум ИННОСИБ-2024 выступает ведущей площадкой взаимодействия государственных и общественных инициатив. Многолетняя предварительная работа со специалистами и активное участие И.В. Сербиной, председателя «Центра инноваций социальной сферы» и члена общественной палаты Омской области, способствуют налаживанию сотрудничества и обмену опытом», – отметила Анетта Бганба.

В рамках форума были проведены мастер-классы, панельные дискуссии, организованы выставки, интерактивные площадки, которые позволили объединить многие направления.

Также одним из модераторов кейс-зоны по социальным проектам выступила руководитель общественной организации Гулрыпшского района Валентина Пицевич-Эмурхба.

Об этом сообщает сайт АГУ.