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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ПОСЕТИЛИ АГУ

Новости Пятница, 08 ноября 2024 19:14
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ПОСЕТИЛИ АГУ

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. В день столетия баскетбола Абхазии, Абхазский государственный университет посетили высокие гости, среди которых первый заместитель гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбер Ткебучава, гендиректор Центра современных спортивных технологий Сергей Фомин, заслуженный тренер СССР, член Зала Славы Международной федерации баскетбола (ФИБА), президент баскетбольного клуба «Динамо» Евгений Гомельский, четырехкратный чемпион России и Европы, серебряный призер чемпионата мира по баскетболу Никита Моргунов и другие.

Приветствуя гостей, ректор АГУ академик Алеко Гварамия поведал историю университета, рассказал о спортивных традициях абхазского студенчества и республики в целом и о том, как с юных лет он занимался боксом и стал чемпионом и судьей международной категории.

Евгений Гомельский поблагодарил руководство АГУ за теплый прием и выразил надежду, что былые спортивные традиции Абхазии впредь будут возрождены.

Далее гости встретились со студентами кафедры физвоспитания АГУ.

Президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава преподнес в дар ректору Алеко Гварамия книгу «Вперед и вверх», выпущенную в честь столетия баскетбола Абхазии.

Также от Росэнергоатома ректору были вручены именной знак и памятная медаль. В свою очередь, от АГУ гостям были преподнесены подарки.

В следующем году АГУ и «Концерн Росэнергоатом» планируют провести на базе университета совместные спортивные мероприятия.

Об этом сообщает сайт АГУ.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 08 ноября 2024 19:28

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