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Абхазия Информ

В СЕЛЕ КЫНДЫГ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Пятница, 08 ноября 2024 19:41
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В СЕЛЕ КЫНДЫГ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. В селе Кындыг Очамчырского района продолжаются работы по восстановлению памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. Этот памятник начали строить в 2004 году, а торжественное открытие состоялось в 2010 году. На протяжении последних лет выполнялись лишь мелкие работы, и сегодня памятник нуждается в более масштабной реконструкции.

«Здесь ежегодно проходят различные мероприятия. На праздники и памятные даты сюда приезжают не только местные жители, но и люди из других сел для возложения цветов. Сюда часто приезжают свадебные кортежи для проведения съемок. Со временем памятник обветшал, поэтому мы обратились к руководству страны с просьбой провести восстановительные работы. Государство откликнулось на просьбу, были выделены средства из республиканского бюджета», – сказал глава села Зорик Чкония.

По его словам, местный бюджет также вносит вклад в содержание памятника – ежегодно выделяется около 150 тысяч рублей на поддержание порядка, уборку территории и замену освещения. Однако для более крупных ремонтов требуются средства республиканского уровня.

«Это совместная работа, ведь у государства есть много задач, и наше село тоже старается помогать», – отмечает глава села.

Руководитель подрядной организации «Мир камня» Адис Геворкян рассказал о ходе восстановительных работ на мемориальном комплексе. «Заказ поступил от Управления капитального строительства. Общая смета составляет 6 262 000 рублей, из которых 75% оплачивает УКС, а оставшиеся 25% – администрация села», – уточнил он.

По его словам, на объекте уже был произведён демонтаж старого покрытия, ранее состоявшего из 400 м² керамогранитной плитки. Частично был заменён и усилен старый бетон. Сейчас ведётся укладка нового покрытия из натурального гранита, доставленного из Индии. В дальнейшем, после завершения укладки, начнутся работы по восстановлению старого мрамора, который облицовывает часть мемориала. В частности, планируется шлифовка, полировка и очистка мрамора от многолетней грязи.

«Мы приступили к работам 20 августа, а завершить их планируем к середине декабря», – добавил Геворкян.

Параллельно с реставрацией памятника в селе ведется строительство спортивной площадки для игры в волейбол, баскетбол и большой теннис. Финансирование строительства взял на себя предприниматель Максим Бжания.

«Максим обратился к нам с инициативой построить здесь спортивную площадку. Мы показали ему подходящее место, где можно разместить проект», – делится Зорик Чкония.

Планы включают дальнейшее обустройство этого пространства: в будущем здесь планируется построить музей и часовню, чтобы сделать это место центральной культурной точкой села.

Строительные работы на спортивной площадке находятся на финальном этапе. «Мы уже залили площадку, установили трубы, установим сетку и освещение, — говорит прораб Заза Колбая. – Примерно через неделю все работы будут завершены».

Общая продолжительность строительства объекта составит около месяца.

Таким образом, в селе Кындыг одновременно реализуются важные для жителей инициативы: восстановление памятника погибшим воинам, который символизирует память о героическом прошлом, и строительство спортивной площадки, которая будет способствовать активному отдыху местных жителей.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 08 ноября 2024 19:55

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