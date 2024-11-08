ВОПРОС РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ РОССИЙСКИХ ЮРЛИЦ БУДЕТ ВЫНЕСЕН НА ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 8 ноября 2024. Абхазия-Информ. Обсуждению «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия» посвящалось расширенное заседание парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. В заседании участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и представитель президента в Парламенте Батал Айба.

Председатель комитета Алхас Барциц отметил, что соглашение неоднократно обсуждалось еще на стадии проекта.

«Парламентом был сформулирован ряд предложений и изменений к проекту соглашения. Впоследствии был ответ российской стороны, после этого правительство предоставило развернутый комментарий к каждой поправке, которая предлагалась парламентом», – сказал он.

Депутат Кан Кварчия отметил, что будет голосовать против ратификации соглашения. Он отметил, что исполнительная власть не учла мнение большинства парламента.

Он недоволен тем, что не учли поправку, касавшуюся многофункциональных комплексов Он считает, что это даст инвесторам возможность строить апартаменты.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган озвучила комментарии министерства к 20 поправкам, предложенным депутатами при обсуждении проекта соглашения.

«Минимальный порог в 2 миллиарда рублей для российских инвестпроектов в Абхазии – это основной защитный механизм, заложенный в межправительственное соглашение», – сказала Озган.

Она уточнила, что депутатские поправки предусматривали дифференциацию сфер деятельности и снижение объема вложений до минимума в 500 миллионов рублей для сельского хозяйства и одного миллиарда для проектов в других сферах.

Кристина Озган отметила, что Минэкономики, наоборот, хотело повысить эту сумму, чтобы ограничить количество проектов, попадающих под действие соглашения.

«У нас была позиция даже повысить этот порог для того, чтобы создать определенный фильтр, который ограничил бы количество проектов. И в таком виде они бы не создавали особых конкурентных условий для местного бизнеса», – сказала она.

Комментируя восьмую поправку депутатов (подпункт 10, пункта 1 статьи 5), предусматривающую включение в текст соглашения дополнительной нормы, обязывающей инвестора согласовывать с Абхазской стороной сделки по оформлению залога на объекты инвестиций, переход права собственности на объекты инвестиций третьим лицам и права пользования участками, Кристина Озган сказала:

«Текущая редакция Соглашения, предусматривает право инвестора оформлять в залог объекты инвестиций. Переход права собственности на объекты инвестиций третьим лицам и права пользования участками, полностью соответствует гражданскому и земельному законодательству Республики Абхазия».

Она процитировала пункт 2 статьи 209 ГК РА, которая гласит:

«Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом».

В пункте 2 статьи 269 ГК РА отмечается, что «при переходе права собственности на недвижимость к другому лицу, оно приобретёт право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости».

«Предлагавшаяся поправка ухудшит действующий режим инвестиционной деятельности, потому что в рамках законодательства Республики Абхазия допускается право по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего инвестору имущества любые действия, не противоречащие закону, a дополнительное требование на проведение согласования с Абхазской стороной является частичным ограничением такого права», – заявила министр экономики.

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш отметил, что главное – дать равные возможности для осуществления инвестиционной деятельности иностранным и местным бизнесменам.

«Нельзя допускать ущемления наших предпринимателей. В нашем комитете рассматриваются проекты внесения изменений в закон об инвестиционной деятельности. Они нацелены на то, чтобы облегчить налоговое бремя для наших граждан, занимающихся бизнесом, инвестиционной деятельностью. …Люди последние 30 лет в тяжелейших условиях осуществляют хозяйственную деятельность в нашей стране. Я не поддержал бы никакие решения, которые помешали бы нашим предпринимателям, ставили их в неравные конкурентные условия, какие-то монополии, которые разорят наш местный бизнес, – сказал он.

Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Демур Шергелия сказал, что будет голосовать за ратификацию соглашения.

«Проект очень важный, нужный. Инвестиции нам необходимы, без этого не будет никакого развития и процветания. На протяжении нескольких месяцев велись переговоры, было много мнений. По вопросу о многофункциональных комплексах будет принято соответствующее решение, ведется работа в парламенте и на заседании сессии будет приниматься правильное решение для нашего государства», – сказал он.

Депутат Леонид Лакербая отметил, что двигать вперёд свой бизнес, конечно, очень трудно, но есть определённые реалии, которые нельзя не учитывать.

«Не случайно мы говорили об открытии филиалов всех этих банков, потому что инвесторы – люди, которые не со своего кармана вытаскивают деньги, они будут брать кредиты в российских банках. А поскольку это государственные средства, то нужно будет контролировать их. У нас нет таких возможностей, чтобы наши люди брали эти кредиты. Там такие проценты, что я никому не желал бы, заниматься бизнесом на этих условиях», – сказал Лакербая и добавил, что он готов голосовать за ратификацию соглашения, если будет урегулирован вопрос, касающийся такого вида деятельности, как строительство многофункциональных комплексов.

Он напомнил о том, что парламент не так давно рассматривал законопроект об апартаментах и фактически отклонил его.

Спикер Парламента Лаша Ашуба отметил, что депутаты, предлагая поправки к проекту соглашения, исходили из того, какие приоритетные сферы, в которых нужны инвестиции.

«Для проектов в сельском хозяйстве предлагался порог в 2 миллиарда рублей. Что касается сферы туризма, то депутаты посчитали, что в этой сфере у нас есть успехи, во всяком случае, в одной из частей Абхазии. Поэтому порог в другой части решили сделать меньше. Но, к сожалению, наши пожелания остались неуслышанными. Логика того, что говорилось в Парламенте, была связана с тем, чтобы в сфере, которая развита, сделать выше порог или вообще ее не включать в это соглашение. К сожалению, мы не смогли этого добиться. Я имею в виду сферу туризма, хотя вы сами не раз говорили о том, что неплохо бы сделать порог до 5 миллиардов рублей. К великому сожалению, этого не произошло», – сказал Ашуба.

По итогам обсуждения комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками рекомендовал вынести на заседание сессии Парламента вопрос ратификации межправительственного соглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории республики.

Об этом сообщает Апсныпресс.