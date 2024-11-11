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Абхазия Информ

ПРОЕКТЫ БЮДЖЕТОВ ШЕСТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РАССМОТРЯТ НА СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Понедельник, 11 ноября 2024 18:56
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ПРОЕКТЫ БЮДЖЕТОВ ШЕСТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РАССМОТРЯТ НА СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 11 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие представитель президента в Парламенте Батал Айба, председатель Контрольной палаты Республики Абхазия Каха Пертая, уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария и руководители внебюджетных фондов.

Были рассмотрены проекты законов о бюджете государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2025 год. Участники заседания рассмотрели проекты законов «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2024 год», «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2024 год» и «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2024 год».

По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести все рассмотренные законопроекты на очередное заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

В рамках повестки дня заседания также были рассмотрены проект бюджетной сметы Контрольной палаты Республики Абхазия на 2025 год и проект бюджетной сметы Аппарата Уполномоченного по правам человека на 2025 год. Комитет одобрил данные проекты и принял решение вынести их на рассмотрение заседания сессии Народного собрания.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 11 ноября 2024 19:23

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