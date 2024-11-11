ЛЕД СКОВАЛ ДОРОГУ К РИЦИНСКОМУ НАЦПАРКУ
Сухум. 11 ноября 2024. Абхазия-Информ. Дорога к высокогорному селу Ауадхара и Рицинскому национальному парку в Абхазии заледенела, рассказали в пресс-службе природной территории. Сотрудники нацпарка просят водителей быть осторожнее на дорогах и в связи с ухудшением погодных условий на территории РРНП, в целях безопасности осуществлять поездки на автомобилях повышенной проходимости оснащенных зимней резиной.
Ауадхара – высокогорное село в Абхазии. Оно находится в Гудаутском районе в 18 км от озера Рица и славится своими минеральными источниками.
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