ЛЕД СКОВАЛ ДОРОГУ К РИЦИНСКОМУ НАЦПАРКУ

Сухум. 11 ноября 2024. Абхазия-Информ. Дорога к высокогорному селу Ауадхара и Рицинскому национальному парку в Абхазии заледенела, рассказали в пресс-службе природной территории. Сотрудники нацпарка просят водителей быть осторожнее на дорогах и в связи с ухудшением погодных условий на территории РРНП, в целях безопасности осуществлять поездки на автомобилях повышенной проходимости оснащенных зимней резиной.