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Абхазия Информ

ЛЕД СКОВАЛ ДОРОГУ К РИЦИНСКОМУ НАЦПАРКУ

Новости Понедельник, 11 ноября 2024 19:25
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ЛЕД СКОВАЛ ДОРОГУ К РИЦИНСКОМУ НАЦПАРКУ

Сухум. 11 ноября 2024. Абхазия-Информ. Дорога к высокогорному селу Ауадхара и Рицинскому национальному парку в Абхазии заледенела, рассказали в пресс-службе природной территории. Сотрудники нацпарка просят водителей быть осторожнее на дорогах и в связи с ухудшением погодных условий на территории РРНП, в целях безопасности  осуществлять поездки на автомобилях повышенной проходимости оснащенных зимней резиной. 

Ауадхара –  высокогорное село в Абхазии. Оно находится в Гудаутском районе в 18 км от озера Рица и славится своими минеральными источниками.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 11 ноября 2024 19:36

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