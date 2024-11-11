МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Сухум. 11 ноября 2024. Абхазия-Информ. Министерство экономики Республики Абхазия информирует о приеме заявок на субсидирование части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования и техники, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства в соответствии с Государственной программой «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы» и порядком отбора инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия, для предоставления государственной поддержки утвержденным Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 30 декабря 2022 года N 195.