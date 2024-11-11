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Абхазия Информ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Новости Понедельник, 11 ноября 2024 19:52
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Сухум. 11 ноября 2024. Абхазия-Информ. Министерство экономики Республики Абхазия информирует о приеме заявок на субсидирование части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования и техники, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства в соответствии с Государственной программой «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы» и порядком отбора инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия, для предоставления государственной поддержки утвержденным Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 30 декабря 2022 года N 195.

По вопросам условий участия в отборе обращаться в Отдел инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономики Республики Абхазия (адрес: г. Сухум, ул. Лакоба 21, 3 этаж, каб. 307, контактный телефон: +7(840) 228-81-47).

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 11 ноября 2024 19:57

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